父子原約飲茶慶中秋 遺孀：早已買月餅 家屬：無收工無人知 管工去咗邊

大批遺屬昨聞噩耗趕赴醫院，有人當場痛哭。63歲死者劉浩祥遺下妻子和3名子女，遺孀劉太掩臉痛哭需親友攙扶，「好淒涼，老公都無埋，死咗都無人知」。她一度對到場了解事件的港鐵職員喊道：「你要賠番老公畀我呀！」

劉的兒子前日與父親失聯，曾短訊聯絡他卻顯示為「單剔」，至昨晨11時接到電話才得悉事故。他質問「密閉空間唔係有人傍住先做嘢？點解會有兩個人無收工無人知？點解道門最後會鎖咗」，又問「管工去咗邊？收埋工呀？」，冀僱主有合理交代，他對意外感到憤怒，「我想知發生什麼事」。劉先生說，父親當水喉工30多年，愛惜家庭，「我今（昨）日還約了他飲茶，慶祝中秋節」。

劉浩祥的妻女與親友昨晚在家門外拜祭，哭成淚人。其幼女說爸爸在涉事公司工作20多年，昨晨警員上門才知出事，「最想知道點解會發生呢件事，到底係邊個責任」。剛大學畢業的她說胞姊投身社會不久，父親是家庭經濟支柱，平日會陪她們飲茶逛街，一家人原定11月於母親生日時旅行，「12月畢業禮，佢想睇好耐，但𠵱家無喇……」。

「佢盡心為你工作 得到咁嘅結果」

61歲死者郭伙記的遺孀形容無法接受意外，不解為何會發生，要為丈夫取回公道，「佢盡心盡力為你工作，得到呢啲咁嘅結果」。郭太說 「（丈夫）昨日（即前日）返工都好地地」，惟前晚沒歸家，一直失聯，家人很擔心，女兒經微信找到工友電話，前晚11時半嘗試致電，惟疑因太夜無人接聽。她曾聽到鐵門拉閘聲，以為丈夫回家，其後清晨乘車去報警，途中聯絡到丈夫上司，始揭發意外。

兩夫婦育有的一對子女剛投身社會，郭太哭訴丈夫是家庭經濟支柱，原本打算「做多兩年搵養老錢」，「一個人好地地，一直都健康，點解會唔喺到就唔喺……」。臨近中秋，她已買了月餅慶祝，「𠵱家得個夢」。