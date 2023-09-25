地底兩工失救無人知 經理涉疏忽 疑吸沼氣亡家人徹夜尋 管道被上鎖 工權會轟離譜

涉圓方冷氣系統海水冷卻喉管更換

港鐵回覆本報稱，事件涉及旗下商場圓方冷氣系統的海水冷卻喉管更換工程，由冷氣承判商負責工程，兩人工作地點位於西九文化區地盤下方；會展開調查包括檢視工序及承辦商上報機制，全面配合政府部門調查，又稱會透過香港明建會向兩家庭各提供10萬元應急。勞工處稱高度關注事件，已向承建商發出暫時停工通知書停止在該冷卻管道工作，正全速調查，若發現違例會依法處理。

冷氣承判商帥建機電工程表示，將全力配合勞工處調查，同時從事件涉及工序、工作範圍及與商場的通報機制等方面跟進，又稱兩工友為帥建分判商聘用的員工，已安排與分判商分別發放共20萬元撫恤金。據悉死者由沈氏創建有限公司聘請，惟本報昨未能聯絡上該公司。

工程經理涉未完成安全評估便離開

死者分別是63歲劉浩祥及61歲郭伙記，有20年管道工作經驗，兩人原定前日傍晚已下班回家，卻徹夜未歸。警方昨早7時許接報指，兩人在柯士甸道西1號地盤地底疑吸入沼氣被發現暈倒。兩人由消防救出時已昏迷，由救護車送伊利沙伯醫院搶救不治。據悉涉事現場範圍面積約20米乘20米，有一條約200米長的地下管道，消防在地下約6米深管道位置救出兩人，地下管道高度及闊度均約5米。

消息稱，警方初步調查相信兩人前日上午10時於上址維修水管，工程經理未有完成安全評估下離開上址，至下午4時許返回上址找不到兩人；另一工程人員5時許嘗試尋人，但管道已上鎖，遂離開現場。晚上11時，郭女嘗試聯絡父親未果，至昨早6時半找到工程人員指死者失聯，工程承辦商員工立即爆開管道出口，找到兩人。

據悉，消防在現場檢測到硫化氫濃度超標，上址閉路電視紀錄只拍攝到地盤出入口，警方暫未找到鎖上管道入口的人。案件列工業意外有人死亡，由油麻地警區雜項調查隊跟進，死因待驗屍確定。

工權會總幹事蕭倩文對意外非常震驚和痛心，質疑事件反映安全有漏洞且監管不足，又指在密閉空間工作，外面應有人與工友保持聯絡，「點解工友有無出嚟都唔知呢」，促勞工處及承判商盡快交代並公開調查結果。

議員：如屬密閉空間 外面須有人聯絡

立法會勞工界議員周小松估計現場屬密閉空間，但待勞工處調查確認，如屬密閉空間，外面必須有人與工友保持聯絡，亦要監察空氣和安全狀况，「是無可能不知道有人出不到來」，即使非密閉空間也須設安全管理制度，「有無確保到工人安全收工？」強調要嚴厲追究責任。他說僱主須確保工作地點安全和員工能安全離開，如證僱主違例必須嚴懲。對於有工程人員曾尋人未果，周稱當局須徹查，「明知找不到人，去到工地有無仔細搵？」質疑若前日找到，未必有工友身亡。

建造業總工會安全顧問李光昇昨接受訪問稱，硫化氫有四大特性，包括密度比空氣重、有毒、有臭雞蛋味及可燃燒。港大生物醫學學院教授金冬雁稱，硫化氫密度較重，容易沉積在低處，包括坑渠等位置；而沼氣主要成分為甲烷，不過某條件下亦會有硫化氫存在；任何時刻若硫化氫濃度高於100ppm便會引起呼吸不暢順等情况，700ppm以上會令人昏迷，高於1000ppm可能會造成立即死亡。

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