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apm 300人看直播 市民稱熱鬧或增消費

【明報專訊】杭州亞運昨晚開幕，康文署在全港18區36個指定體育館設「亞運直播區」，本港部分商場亦直播開幕禮及稍後賽事，其中觀塘apm昨晚舉辦「apm起動夜經濟撐亞運派對」直播開幕禮，近300名市民在場觀看，氣氛熱鬧。有市民支持東奧金牌得主張家朗和銀牌得主何詩蓓為港爭光，希望他們於今屆亞運會高奏凱歌。

昨晚7時許apm氣氛熾熱，開幕禮未開始已有過百名市民在地下大堂等候，第二及三層亦近百人駐足圍觀。開幕禮正式揭幕及港隊進場時，觀看直播的市民均鼓掌。居於大圍的趙先生稱專程到場支持港隊，認為氣氛「較平時熱鬧」，期待商場「搞更多活動」。他支持張家朗及關注足球項目，亦會因氣氛熱烈或增加消費，「平時會在家中煮麵，現在可能食完消夜先回家」。

郭女士與7歲的廖小朋友認為亞運直播「頗吸引」，郭稱時間許可會帶兒子觀看部分直播項目如劍擊及游泳，「夜少少都無問題」。廖小朋友首次觀看亞運直播，「有得看直播好開心」，關注張家朗及何詩蓓，希望二人贏得金牌。

apm職員向記者表示，亞運轉播期間會否延長營業時間的詳情，或會稍後另行公布。記者現場觀察所見，部分商戶約9時半已開始關門。

至於大角嘴奧海城昨晚同樣熱鬧。奧海城與直播亞運的電視台合辦亞運開幕的前哨派對，有3名前香港運動員擔任亞運嘉賓主持出席，包括現為藝人的前高球港將何雁詩、於兩屆亞運羽毛球女單奪一銀一銅的「黑妹」葉姵延、花式溜冰的馬曉晴，聯同中國女排前隊長孫玥，到場與市民玩遊戲互動，不少人一家大小到場感受亞運氣氛。

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