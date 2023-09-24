虛實交融燃聖火 港劍今衝金 億人「點火」化成數碼火炬手 杭州亞運開幕式「全民參與」

明報記者 王佩凡、鍾林枝、許嘉明、曾憲宗 杭州直擊

昨晚8時，迎賓表演《水潤秋輝》開始，現場升起五星紅旗，奏唱中華人民共和國國歌。隨後運動員按國家或地區名字英文字母順序入場，阿富汗一馬當先；港隊是第八支隊伍，由欖球名將姚錦成及太極拳選手莫宛螢持旗；國家隊以東道主身分壓軸登場，由「蛙王」覃海洋及女籃名將楊力維持旗。國家隊及港澳台出場時現場歡呼聲特別響亮。

「潮起亞細亞」展江南人文山水

習近平9時許宣布第19屆亞洲運動會正式開幕，之後亞奧理事會會旗入場。播放短片《相約杭州》後，緊接的開幕式文藝表演是觀眾焦點，主題為「潮起亞細亞」的節目展現江南旖旎山水、人文畫境、宋韻古都的雋永特質，在世界最大銀幕和燈光配合下，喝彩此起彼落。

最後的點燃聖火環節是開幕式高潮。現場最後6棒火炬手為著名運動員葉詩文（游泳）、樊振東（乒乓球）、徐夢桃（自由式滑雪）、石智勇（舉重）、李玲蔚（羽毛球）、汪順（游泳）。在AR虛擬實境特效的助力下，承載全亞洲億人熱情的虛擬火炬手，化成一路發亮的光巨人，手持火炬跑過城區，踏着錢塘江水面而來，現身「大蓮花」觀眾面前，與最後一棒火炬手汪順共同點燃杭州亞運會主火炬塔。

無法入場者 擠對岸看手機直播

此前設計該環節的主創介紹，全民參與點火的方式透過數碼科技成為現實，讓亞運史上首個數字點火儀式真正實現「我們都是火炬手」的夢想。

大批無法進入「大蓮花」的市民與遊客，昨晚擠滿錢塘江對岸的「城市陽台」等待觀看燈光騷，不過最後大家都在現場打開手機看開幕式直播。特地來看「大蓮花」的本地市民趙女士表示，吃完飯6時許過來，主要想看特效，結果發現不如坐在家看電視。

習宴外國政要 倡以體育促和平

昨日中午，習近平和夫人彭麗媛在西子賓館舉行宴會，歡迎來華出席開幕式的柬埔寨國王西哈莫尼、敘利亞總統巴沙爾伉儷、科威特王儲米沙勒、尼泊爾總理普拉昌達、東帝汶總理夏納納、韓國總理韓德洙（另作韓悳洙）、馬來西亞下議院議長佐哈里伉儷等眾多貴賓。習近平致辭表示，「我們要以體育促和平，堅持與鄰為善和互利共贏，抵制冷戰思維和陣營對抗，將亞洲打造成世界和平的穩定錨」。

趁着亞運主場外交，習近平連日會見多名外國領袖。韓聯社報道，習近平昨與韓德洙會晤時，主動表示將認真考慮訪問韓國事宜。

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