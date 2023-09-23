母入院數月 智障中年兄弟倒斃家中疑餓死

非社署跟進個案

社署回覆本報查詢表示非常關注事件，涉事家庭並非該署社工跟進的個案，但署方社工會聯絡有關家屬，按其福利需要提供適切協助。

昨午2時40分，秀茂坪邨秀慧樓保安巡樓時發現38樓一單位傳出異味，於是報警。消防破門入屋，發現兩名男子倒斃屋內，警方相信兩名死者何進洪及何進華為兄弟，分別55及53歲，同住上址。據了解，兩兄弟原與母親同住，母親今年5月因感染耳念珠菌入院，留醫至今，剩下兩兄弟相倚為命。兩人另有一名胞姐及一對孿生弟弟，據悉其中一名弟弟6月初曾上門探望，但事主不肯開門，雙方只隔着大門聊天。其後弟弟再嘗試致電聯絡兩名事主但不果。

兩人弟曾上門探望 被拒入屋

上年6月停覆診 精神病轉差

據悉兩名死者同天生有智力問題及患精神病，自上年6月開始暫停覆診，其後兩人病情轉差，自理能力欠佳。涉案單位滿佈雜物，雪櫃沒有任何食物。兩人被發現倒卧客廳一張牀褥上，屍體已腐爛，兩人體型瘦削，身上沒有表面傷痕。現場沒有打鬥、搜掠及可疑痕迹，亦沒發現遺書。案件列作屍體發現，交秀茂坪警區刑事調查隊第三隊調查，死者死因有待驗屍確定。

議員：反映照顧者支援服務不足

立法會社福界議員狄志遠認為今次事件只是冰山一角，反映照顧者支援服務不足。他說，因病入院的母親理論上可向醫務社工求助，要求派員協助照顧兩名兒子，但由於行業人手不足，加上「可能（本個案）睇落去唔係好嚴重」、並非迫切，因此事主未能得到即時幫助。另外，兩名事主未必懂得表達自己需要，不知如何求助。狄認為政府長遠應建立一個有系統的照顧者支援政策，提供足夠且穩定的日間照顧及暫託服務，加强對照顧者的經濟及情緒支援等。他期望政府於新一份《施政報告》提出相關新政策及計劃。