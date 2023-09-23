明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

刺激買家入市 助發展商回籠增投地「子彈」

【明報專訊】樓花住宅物業承造按保與現樓看齊，適用於昨日起簽訂臨時買賣合約的自住買家，當中樓價1000萬元或以下的樓花，最高按保為九成。本港樓市近日吹淡風，當局今次在按保「拆牆鬆綁」，業界特別是部署發售樓花期約1年項目（見表2）的發展商，均認為屬及時雨，除可刺激買家入市意欲外，亦加快貨如輪轉，有助資金回籠，增加手上「子彈」投地。

發展商有財力投地 庫房得益

財政司長陳茂波去年2月發表《財政預算案》時宣布放寬按保計劃，首置人士的九成按揭貸款樓價上限，由800萬元提升至1000萬元，但只限於現樓物業。有見及此，發展商在推售樓花項目時，即供相較建築期付款的折扣差距近期已收窄至約3%至5%，個別新盤如今日開展首輪開售的屯門掃管笏凱和山，兩者差別更僅相差0.75%，以求吸納更多需要用按保入市的買家。

根據新政策，1000萬元或以下樓花亦可承造最高九成按保，首期有限的買家毋須等到現樓才「上會」，選擇即供付款的比例將大幅提升；以早前開售的新地屯門NOVO LAND第2期、長實油塘親海駅系列為例，選用建築期付款的買家比例就高見約八成至九成（見表3），反映用按保的買家比例極高。

對發展商而言，買家若選擇建築期付款，要待新盤成為現樓，這批買家向銀行做按揭時資金才能回籠。新措施下，買家改為即供，地產商資金回籠速度自然大為加快，令他們有財力投地，最終庫房亦得益。

8月以低價開售、約85%買家採建築期付款的油塘親海駅系列，發展商長實營業部首席經理郭子威認為，當局修訂按保計劃，令現樓及樓花均適用，可提升買家換樓意欲，令換樓鏈更暢順，料樓價介乎1000萬至1500萬元的單位，成交量將明顯增加。至於今日首輪開售158伙的屯門10個月樓花凱和山，路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰稱，新措施對整體樓市，特別是短樓花期項目有正面刺激，亦對希望置業的市民具推動作用。

相關字詞﹕按證保險 NOVO LAND第2期 塘親海 凱和山

上 / 下一篇新聞