刺激買家入市 助發展商回籠增投地「子彈」

發展商有財力投地 庫房得益

財政司長陳茂波去年2月發表《財政預算案》時宣布放寬按保計劃，首置人士的九成按揭貸款樓價上限，由800萬元提升至1000萬元，但只限於現樓物業。有見及此，發展商在推售樓花項目時，即供相較建築期付款的折扣差距近期已收窄至約3%至5%，個別新盤如今日開展首輪開售的屯門掃管笏凱和山，兩者差別更僅相差0.75%，以求吸納更多需要用按保入市的買家。

根據新政策，1000萬元或以下樓花亦可承造最高九成按保，首期有限的買家毋須等到現樓才「上會」，選擇即供付款的比例將大幅提升；以早前開售的新地屯門NOVO LAND第2期、長實油塘親海駅系列為例，選用建築期付款的買家比例就高見約八成至九成（見表3），反映用按保的買家比例極高。

對發展商而言，買家若選擇建築期付款，要待新盤成為現樓，這批買家向銀行做按揭時資金才能回籠。新措施下，買家改為即供，地產商資金回籠速度自然大為加快，令他們有財力投地，最終庫房亦得益。

8月以低價開售、約85%買家採建築期付款的油塘親海駅系列，發展商長實營業部首席經理郭子威認為，當局修訂按保計劃，令現樓及樓花均適用，可提升買家換樓意欲，令換樓鏈更暢順，料樓價介乎1000萬至1500萬元的單位，成交量將明顯增加。至於今日首輪開售158伙的屯門10個月樓花凱和山，路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰稱，新措施對整體樓市，特別是短樓花期項目有正面刺激，亦對希望置業的市民具推動作用。