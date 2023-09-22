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持牌平台：申牌需逾兩年 每月報告保財政透明

【明報專訊】JPEX涉嫌串謀詐騙案令社會關注投資加密貨幣規管制度。本港虛擬資產交易平台發牌制度今年6月起生效，至今兩間平台獲證監會發牌，其中一間已獲發牌平台的負責人透露，申請需時逾兩年，較傳統金融券商所需時間長，但認為是「必經之路」，以維持對投資者的保障，當發生問題時能有人在港負上法律責任。

邏輯相若傳統券商 認同可保障客戶

現時獲證監會發牌的虛擬資產交易平台包括「OSL Exchange」及「HashKey Exchange」。OSL執行董事及法規事務主管刁家駿昨在商台節目《在晴朗的一天出發》稱，申請相關牌照的邏輯與傳統金融市場券商、基金經理等相若，雖然申請時間長，但認同本港制度能保障投資者，包括保障客戶資產、防止非法資金流入市場及維護市場秩序等。

刁解釋，為滿足發牌要求，其平台須根據財務申報機制（FRR）每月向證監會交報告，確保財政上透明，以及流動資金及資本金達法定水平，而平台及平台負責人亦須通過監管機構深入背景審查，以便問責。他說，任何金融活動均有風險，永遠不會「絕對安全」，監管制度可提供客觀底線，保障客戶權益。

倡過渡期訂黑名單供評估風險

在相關發牌制度下，由今年6月至明年5月底，符合指定條件的平台可在過渡期繼續營運，但證監會沒公布相關平台名單。刁家駿認為有關做法合適，反而公布名單或令投資者容易混淆，甚至誤以為正申請牌照就等同已合法。不過，刁認為當局可就非法平台訂立黑名單，讓投資者有渠道衡量和評估風險。

相關字詞﹕虛擬資產交易平台

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