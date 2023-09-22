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指電訊商按意願配合封網 湯家驊：非法例賦權

【明報專訊】警方連日調查JPEX案，據悉亦罕有要求本地電訊商封鎖JPEX官網及應用程式。翻查資料，警方與電訊商有機制阻截用戶登入懷疑詐騙網站，立法會資訊科技界前議員莫乃光關注機制或被濫用。行會成員兼資深大律師湯家驊表示，本港除《港區國安法》及《緊急法》外，暫無法例賦權「封網」，認為今次事件不涉警方運用「權力」，僅是與電訊商基於「你好我好」（good will）意願合作，相信本港要立法封網有困難。

有機制阻截登入詐騙網 莫乃光憂濫用

本報昨凌晨起實測顯示，最先未能透過CSL網絡使用JPEX應用程式，其後陸續發現SUN Mobile、3及數碼通等網絡亦不能使用，但電腦瀏覽器仍可以瀏覽。環球全域電訊（HGC）證實，因應執法部門指示，所有用戶將無法透過該公司電訊網絡登入JPEX官網。中國移動回覆稱，已依照執法部門指示，將提供的詐騙網站超連結放入黑名單攔截。

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華解釋，網絡營運商可根據網頁的網域（domain）或網際協定位址（IP）過濾，限制用戶瀏覽，但情况在港少見，認為當局有需要多解說。電腦保安專家賴灼東稱，JPEX用戶如想瀏覽帳戶情况，可使用VPN軟件進入相關程式。

據商經局今年6月回覆立法會提問時披露，電訊商已與警方建立聯絡機制，按警方已識別為詐騙網站的網址，阻截用戶登入網站。莫乃光昨在facebook發帖，關注公眾及傳媒不知封網權力來源，而何謂欺詐、哪些執法機構可提出封網要求等均不清晰，憂日後或會被濫用。

湯：僅國安法緊急法可提供依據

湯家驊向本報稱，現時本港僅有《國安法》及《緊急法》可為封網提供法例依據，今次情况均不適用，因此封網不涉執法部門動用「權力」，而是網絡商基於良好意願配合。他說，正因現時沒法例可援以限制網站，政府早前才需就《願榮光歸香港》一曲申請禁制令。

湯認為本港要立法限制網站有困難，以英國議會正審議的線上安全法（Online Safety Bill）為例，草案要求服務提供者負社會責任，就引起包括Meta及Google在內的平台「群起反對」，威脅若通過就撤出英國。他認為本港如要定立相關法例，會面對相同阻力，亦影響國際觀感。

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