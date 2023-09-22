張智霖莊思敏警署助查JPEX案 有被捕人曾涉挖礦詐騙

莊昨回港 張經紀人：去年通知終止合作

曾在YouTube上載影片介紹JPEX的莊思敏據悉昨晚由外地回港，之後前往警察總部協助調查。至於曾被JPEX宣布為香港區品牌大使的張智霖則於昨早到警總助查，其經紀人公司Two Pigs Limited昨晚發聲明稱，張智霖是於周二（19日）被警方邀請協助調查，並已提供所需協助。

近2200人報案 涉款13.7億

Two Pigs Limited在聲明澄清，去年3月通過廣告代理公司邀請，張智霖為JPEX拍攝廣告片及平面硬照廣告，其後得悉JPEX被證監會列入「無牌公司及可疑網站名單」，已於去年9月正式通知廣告代理公司終止合作協議；根據協議，任何人在未得他們批准授權下，均不得使用或公開發布在合作期間拍攝製作含藝人肖像及或聲音的廣告片、平面硬照、拍攝花絮及任何相關物料。

新拘3人包括「朱公子」歌手dR.X

另外，警方繼周一（18日）拘捕林作等8人，前晚公布再拘捕3名男子，分別為31歲、報稱YouTuber的朱姓男子，以及25歲莫姓和32歲黃姓男子。據悉，朱姓男子為自稱「90後投資達人朱公子」的朱家輝，他是「公子會K.T Club OTC」創辦人，於尖沙嘴、天后和荃灣均設分店，過去曾在Instagram表明支持JPC（JPEX推出的原生資產）。

朱上月曾出席在會展舉辦的「Web3 Asia區塊鏈展覽暨研討會」，並與林作合照。根據公司註冊處資料，朱現為「公子會有限公司」董事。翻查資料，朱家輝曾於2020年涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕。

至於被捕黃姓男子為黃浩邦，即歌手dR.X。公司註冊處資料顯示，黃浩邦為「猿人食品集團有限公司」董事，該公司亦為中環一間食肆和OTC（場外虛擬資產貨幣兌換商）聯乘的擁有人，店名為Bored Garden。翻查JPEX官網，去年8月曾表示與Bored Garden為合作伙伴推出活動，持JPC的用戶可在活動期間申請為Bored Garden會員，並在指定時間兌換泰達幣。黃浩邦亦為「登月集團有限公司」董事，該公司於前日向公司註冊處提交撤銷註冊申請。

JPEX員工曾為「幣少爺」助手 2019被捕

被捕報稱司機的莫姓男子據悉為莫浚廷，是澳洲註冊JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd員工。資料顯示，莫曾於2019年與網紅「幣少爺」黃鉦傑透過社交網站及投資講座，推銷虛擬貨幣挖礦機，涉嫌串謀詐騙被捕，該案最少18人受騙，涉款逾260萬元，當時莫為「幣少爺」助手。

另一方面，上述公司正向澳洲證券與投資委員會（ASIC）申請撤銷註冊，對於會否影響港方調查，警方昨表示不會透露個別案件調查細節，JPEX和證監會則在截稿前未回覆查詢。