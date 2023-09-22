黑客侵消委勒索 泄投訴人資料 上月數碼港出事 孫東曾函公營機構促汲教訓

警方將案件列作「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，由網絡安全及科技罪案調查科跟進，暫無人被捕。消委會今早舉行記者會，料會交代事件。

另涉《選擇》訂戶資料 私隱署籲盡快通知事主

私隱專員公署表示已建議消委會盡快通知受影響者，而截至昨日，公署未接獲查詢或投訴個案。公署表示，考慮到事故可能涉及個人資料外泄，建議持有個人資料的機構採取措施，包括定期評估風險等，加強數據安全，防範資訊系統受惡意攻擊；另呼籲可能受影響者提高警惕，慎防資料被盜用，若有懷疑可向公署或相關機構查詢或投訴。

消委前日稱系統故障 未提遭入侵

本報昨向消委會查詢事件詳情，至截稿前未獲回覆。消委會前日曾在官網發出特別通告，指當日早上電腦系統發生故障，包括投訴及諮詢熱線、訂閱部、網上價格一覽通及油價資訊通服務一度受影響，而相關服務陸續恢復正常；通告未有提及電腦系統疑被入侵及個人資料外泄。

吳傑莊：疫情在家工作上載資料構風險

吳傑莊形容黑客無處不在，無時無刻會在網絡上尋找漏洞，若政府相關部門或機構不做好把關，再次出現黑客入侵事故並不出奇。他說新冠疫情時，不少部門或機構安排員工在家工作，故把資料上載網絡方便參考，相信已構成資料外泄風險，促請相關部門或機構檢視。

數碼港上月中發現電腦系統被入侵，國際黑客組織Trigona將逾400GB的外泄數據放上「暗網」拍賣，底價30萬美元（約234萬港元），至本月12日拍賣結束，涉事資料在「暗網」被公開。創新科技及工業局長孫東早前表示，曾向各政府部門及公營機構發電郵，要求檢視現有存放數據系統的安全程度，冀從數碼港事件中汲取教訓，避免同類事情再發生。

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