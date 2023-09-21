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「易通行」釣魚短訊 附連結催繳費偷信用卡資料

【明報專訊】近日有市民收到假冒「易通行」的欺詐短訊，聲稱隧道費自助繳費失敗，要求事主透過短訊中的超連結盡快繳費，其中有人不慎誤墮騙局，損失逾7700多元。運輸署昨稱，「易通行」不會發出附超連結的短訊或電郵要求車主到所連網站交易；如需在網上補交隧道費，須登入「易通行」網站或應用程式。有的士業界稱，5月至今最少接獲7至8宗會員收到偽冒「易通行」短訊事件，幸未有人受騙。

訛稱須補隧道費 有被騙7750元

昨有車主群組轉發一段市民聲稱受騙的錄音，該市民稱昨早剛起牀發現手機有短訊指她8月10日的隧道費自助繳費失敗，她當時心想只是20元隧道費，故即時透過信用卡繳款，並在短訊所附超連結輸入由銀行發來6位數字驗證碼，交易剛完成隨即收銀行短訊通知，剛有一筆7750元交易。該市民大驚，即致電匯豐銀行，銀行稱交易獲她授權，不能終止，只能為其停用信用卡；該市民稱偽冒短訊所附超連結恍似「易通行」官方網址，細看才發現分別，提醒其他車主小心。

運署：短訊不會附連結要求交易

運輸署昨發稿澄清，有關短訊非「易通行」發出，已將事件交警方跟進；短訊附超連結至偽冒網站，企圖欺騙收件人付款及騙取電話號碼和信用卡資料。署方呼籲，如接獲不明來歷短訊應保持警覺，切勿登入可疑網站及提供資料。

運輸署昨回覆本報稱，截至現時當局發出約80萬張車輛貼，佔全港已領牌車輛約98%，當中約九成車輛已開立「易通行」戶口。

匯豐發言人昨回覆查詢，並未證實是否有客戶因欺詐短訊受騙，只稱當客戶授權以信用卡網上交易後，銀行不能單方面取消；若客戶對個別交易有懷疑，可據機制經該行向信用卡機構提出交易爭議；市民輸入一次密碼前請先仔細核對商戶及銀碼，如發現可疑商戶及銀碼不一致或收到可疑短訊，應即時停止交易及向銀行查詢或報警。

的士業界接8個案 包括家屬

的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，5月至今接獲7至8宗會員收到偽冒「易通行」短訊，當中包括其家屬，形容騙徒漁翁撒網，偽冒短訊更愈來愈逼真，除列出欠繳隧道費日期，更附上「易通行」相關標誌。

中國香港汽車會會長李耀培表示，車主繳付隧道費時應保持警惕，如發現未曾行經某隧道，應即向「易通行」核實；更不應隨便透過不明來歷超連結輸入信用卡等敏感資料。

相關字詞﹕短訊 偽冒 匯豐 易通行

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