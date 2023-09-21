議員促財會加插討論JPEX 邀證監解說

憂新監管制度或有灰色地帶

民建聯主席李慧琼、選委界議員陳仲尼和會計界議員黃俊碩昨聯合去信財經事務委員會，稱JPEX事件事態嚴重，憂慮新監管制度下或有灰色地帶，不法之徒有機可乘，希望能在會上討論，並讓證監會出席進一步解說。

黃俊碩昨在港台《千禧年代》提到，規管虛擬資產的法例今年6月1日生效，目的是規管虛擬資產交易並為投資者提供更好保障，但發生今次事件，認為當局需跟進及適時完善法例。對於法例設一年過渡期，黃認為由於法例出台前市場已有一些服務提供者，認為有關安排是不想一刀切，讓這些公司選擇申請牌照或淡化業務退出市場。他認為，如完全不容許虛擬資產在港交易，或令投資者在海外平台投資，受騙的話本港執法機關更難跟進。

吳傑莊透露，有投資者提到JPEX現時並非如聲明般正常運作，提幣手續費高達900多泰達幣（USDT），縱使由999減至現時960，吳認為收費水平不合理，屬不正常。