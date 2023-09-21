JPEX推「持份者分紅」 聲稱認購兩年後可全額取回

【明報專訊】JPEX昨晚公布推出「DAO持份者分紅方案」，聲稱會發放49%DAO持份者分紅、總價值約4億泰達幣（USDT）供外界認購兌換，現有用戶可以存放於平台內的資產，以1:1比例作DAO持份者分紅兌換，兩年後以兌換價100%回購，變相向未能由該平台提取資產的用戶開出期票。對於JPEX擬推出兌換方案，立法會選委界議員吳傑莊提醒投資者看清現實，審慎決定。
根據JPEX兌換安排，假設用戶現有1萬USDT存放於該平台，可兌換1萬持份者分紅；若現階段即時回購，只能取回100 USDT，即1%資產；一年後，1萬持份者分紅可取回3000 USDT；兩年後才可全數取回1萬 USDT。其間所有成為JPEX持份者的用戶可自行交換持有份額，平台會提供交易頁面讓用戶自由交易。
用戶今公投 議員囑審慎投資
公告又稱，若用戶存入新資產，可以1:2比例作DAO持份者認購，又稱認購分紅後，用戶將可從不同方面獲得分紅，包括該平台新代幣上架費用、現貨及衍生產品中的手續費，以及將獲分發相應比例平台幣JPC。公告稱，JPC收益池中的USDT每日收益將會暫停，收益池餘下的USDT則按DAO持有者分紅比例，階段性分發給持有人，收益池的12%年化收益則不受影響。按公告，平台用戶可於今日（21日）參與公投，決定是否執行方案。
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