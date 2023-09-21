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JPEX申撤澳註冊 稱資產少於5000 議員憂挾款逃 倡事主盡快求助赴澳申索

【明報專訊】「綠石數字資產平台」（JPEX）涉嫌串謀詐騙案續有新進展。本報偵查發現，JPEX在澳洲取得牌照的登記公司「JP-EX CRYPTO ASSET PLATFORM PTY LTD」前日（19日）已向當地監管機構「澳洲證券與投資委員會（ASIC）」申請自願撤銷註冊（voluntary deregistration），根據該公司在申請文件聲明，公司資產價值少於1000澳元（約5080港元）。立法會會計界議員黃俊碩憂慮此舉或有意挾款私逃，建議受影響投資者盡快尋求專業人士到澳洲申索，以保存該公司資產。

明報記者 陳亦瀅

警要求電訊商封JPEX官網程式

JPEX昨晚發通告，聲稱證監會命令香港的電訊商封鎖其應用程式及網站。記者凌晨發現CSL的網絡無法瀏覽JPEX網站，數碼通、3、中移動則尚能瀏覽。據了解，警方已要求本地電訊商封鎖JPEX官網及應用程式。

再拘3男 逾2000人報案

本港警方昨晚公布就JPEX案多拘捕3名男子，年齡25至32歲，總被捕人數增至11，而截至昨午5時共接獲2086人報案，涉款約13億元。

JPEX一直在官網介紹其為持牌USDT交易所，並列出「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」是一間持牌並受認可的數字資產、虛擬貨幣平台，獲ASIC頒發營運執照。本報昨翻查ASIC網站，發現上述公司由董事Jieyi Chen於前日申請自願撤銷註冊。據ASIC規定，申請自願撤銷註冊需符合6項條件，包括公司全體人員同意撤銷、公司沒有進行業務、公司資產價值少於1000澳元、公司已繳付相關款項、公司沒有未償還債務及不涉任何法律訴訟。申請文件顯示，Jieyi Chen已聲明符合上述條件。

申撤牌同日 JPEX稱「續營運」

ASIC亦建議，申請者提交申請前要確保關閉所有銀行戶口、審查所有公司紀錄、確保已完成處理所有資產、所有由公司持有的牌照已終止等。當局會在兩周內處理申請，約兩個月會發出確認通知。翻查JPEX同日公告，JPEX仍稱會堅定不移繼續營運下去。本報昨就此事向JPEX查詢，至截稿前未獲回覆。

黃俊碩表示，以香港為例，公司董事可在公司沒負債下申請取消註冊，相信澳洲法例類近，若公司捲入訴訟則未能取消註冊。他憂慮澳洲公司此舉或有意挾款私逃，建議投資者在其正式撤銷註冊前盡快尋求專業人士到澳洲申索，以保存該公司資產。

區塊鏈技術集團XBE風險總監、律師朱喬華稱，除非警方與海外有聯合行動，否則即使投資者在港報案亦未必有用，建議受影響者盡快尋求當地律師入稟法院，凍結該公司資產。

JPEX公開對話反擊 證監指違保密

另外，證監會昨晚就JPEX於官網內發布多封與證監會溝通的電郵截圖發表聲明，指JPEX公開與證監會法規執行部的機密通訊，違反《證券及期貨條例》和《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》保密條文。聲明提到，證監會去年3月起已一直密切注視JPEX，並開始就其涉嫌虛假及具誤導陳述和無牌活動查訊，惟JPEX一直採不合作態度，未就證監會要求作實質回應，故去年7月列入「無牌公司及可疑網站名單」，證監會確認JPEX從未就可能的牌照申請與證監會接洽。

JPEX前晚在官網發布與證監會溝通的電郵截圖，反駁證監會在記者會指JPEX一直沒與證監會有任何聯絡，其中一張電郵截圖中，附有證監會有關保密協議的網站連結，標明相關信息和附件保密，不能在沒授權下披露。

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