未引反洗錢新例 消息：未知涉交易所業務否

新例納虛擬資產相關罪行

根據《刑事罪行條例》，串謀詐騙罪最高可囚14年。至於新修訂的反洗黑錢條例，未領牌經營虛擬資產業務可罰款500萬元及監禁7年；在虛擬資產交易中從事具欺詐性質作為，可罰款1000萬元及監禁10年；欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產則可罰款100萬元及監禁7年。

熟悉金融科技的大律師嚴康焯稱，警方最終會引用哪條法例檢控，視乎證據及律政司意見，估計JPEX案中的虛擬資產根本不存在，手法或近似龐氏騙局，故警方以較常用的串謀詐騙拘捕。

區塊鏈技術專家李思聰認為，證監會給予一年過渡期，被部分平台利用在無牌下「賺埋最後一年錢」，亦令執法陷入尷尬局面，如當局以新例檢控JPEX無牌經營，意味其他全球最大虛擬資產平台亦屬無牌經營，淪為國際笑話。

有律師倡事主到澳洲報案

區塊鏈技術集團XBE風險總監、律師朱喬華認為，本港警方拘捕的多為網紅，而JPEX在海外註冊，主腦仍未落網，事主應到JPEX註冊地如澳洲報案，並入稟當地法院凍結資產，期望港警和海外執法機構成立專案小組，結合兩地法律執法。