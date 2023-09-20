去年7月列可疑 上周點名警告 證監：6月新例生效前無權管

證監會去年7月將JPEX列入無牌及可疑名單，列出兩家名為「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」和「JPEX Technical Support Co. Pty Ltd」的公司，當時指平台「似乎在其網站內提供虛擬資產相關產品予香港投資者」，呼籲投資者如打算在不受規管平台上投資，務必格外謹慎。

證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣稱，今年5月已向業界表明，平台如無意申領牌照，應在12個月過渡期逐步結束業務。她說證監會上月初亦曾發聲明提醒，但JPEX「變本加厲」，既沒申領牌照亦未有序結束，並以極之可疑手法推廣，故決定於本月13日發警告聲明，並要求網紅及OTC停止推銷；由於懷疑事件涉及詐騙，故轉介警方。

上月聲明未點名 議員批「彈弓手」

對於被指約一年後才執法，黃樂欣稱證監會將JPEX加入可疑名單時未有相應權力，故只能呼籲市民警惕，至今年6月1日已即時調查。被問到新例生效後，上月初發出的聲明仍未有點名JPEX，黃只重申調查需時。

對於證監會的辯解，江玉歡在facebook發帖稱：「聽着JPEX的記者會，一個反應：差！證監像很無辜，一切唔關佢事。整件事政府冇人有責任。公眾教育？投資者教育？做得好就唔會有咁多苦主。」她向本報稱，證監會之前發警告聲明時不點名JPEX是「彈弓手」，事件暴露制度弱點。她認為證監會作為監管機構，不但要嚴謹，且有責任規管，要以保障市民利益為大前提，不能「怕癢怕痛」。

證監指變本加厲 JPEX：求指引沒獲正面回覆

另外，JPEX昨晚再發公告回應證監會在記者會上的言論，指該公司平台所有交易功能一直正常運作，從沒間斷，亦繼續提供自由買賣服務，並一直下調提幣手續費。JPEX又列出電郵紀錄，指自去年4月至上月一直與證監會溝通並尋求相關指引，冀達至其要求，但沒獲正面回覆和指引。