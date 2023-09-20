JPEX案落網8人 5涉關聯公司 警追查主腦 涉款12億凍結5900萬資產

8人保釋 有事主入金4000萬

警方昨聯同證監會召開記者會交代案情。警方表示，被捕4男4女年齡介乎22至52歲，分別屬可疑公司負責人及OTC店主（見表1），並正追查JPEX主腦。商罪科署理總督察麥偉光稱，警方在行動中檢獲約800萬元現金、名貴首飾及與JPEX相關的文件，另對被捕人及相關公司作財富調查，共凍結銀行結餘約1500萬元及價值共約4400萬元的3個物業。

警方至前晚接獲1641宗報案，報案人年齡介乎18至49歲，分別涉及未能在JPEX提取資產及懷疑受騙，共涉款約12億元，當中損失最大一宗涉及「入金」4000萬元。

保管加密幣私鑰 控制用戶資產

商罪科警司李慕賢披露JPEX運作手法，稱調查發現JPEX自行發行平台幣「JPC」，其用戶在平台中可兌換不同加密貨幣，或從外國類似平台將虛擬資產轉到JPEX戶口，惟JPC不能在其他平台交易，流動性極低，「根本不值錢」。她說，有受害人透露受到游說後購買JPC，其後用作類似定期存款的「質押」，報稱可在質押到期後獲極高回報。同時JPEX要求客戶提供加密貨幣的私鑰代為保管，警方發現JPEX基本上已控制用戶資產。

警方解釋，當用戶在OTC接觸JPC時，負責人不停推銷JPC，質疑其是否知情，甚至聯同JPEX欺騙用戶。

有人標榜日日賺 炫耀用名牌

商罪科高級警司孔慶勳稱，案中有人標榜「日日都賺」，或提及自己也有投資，並分享奢侈品及名車招徠。在證監發警告後，JPEX隨即將「出金」手續費提高至999美元，但出金上限1000美元，變相限制出金，隨後更停止所有理財交易，警方認為JPEX運作模式、宣傳手法及禁止用戶提取資產，以及相關者推銷JPC可收取較高佣金等，均有合理理由懷疑涉嫌觸犯串謀詐騙。

證監曾發21警告信

據了解，至少5被捕者與JPEX或澳洲註冊的JP-EX有關連，包括JPEX在港註冊公司「Web3.0 Technical Support Limited」的現任公司秘書陳曉豪。另外，證監會在記者會提及曾發出21封警告信，要求相關者停止宣傳JPEX，包括是次被捕的8人。

警：在港犯法者必引渡

曾於網上上載影片介紹JPEX的藝人莊思敏日前稱自己不在港，有說她身在馬來西亞。被問到會否將涉事藝人從馬來西亞引渡回港，李慕賢稱警方仍在調查，會根據相關者的參與程度及案件角色採取相應行動，若涉事人在港犯法，絕對會將其從外地引渡回港，重申警方行動仍在繼續，不排除更多人被捕。莊思敏回覆本報稱有很多傳言，自覺清者自清，形容自己很無辜，希望事情不要繼續發酵，她亦不會再回應，會交律師處理，並保留追究權利。

JPEX昨在警方記者會前回覆本報查詢表示，對於有網紅「受害被捕」感遺憾，認為今次事件是由證監會所引起，希望證監會能承擔一切責任，寄望政府善待被捕對象。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676