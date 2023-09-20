不公布申牌名單 證監：免誤當「可信賴」

JPEX早於今年2月宣布，將在港申請最新的加密貨幣交易牌照，證監會卻稱，在該會本月13日發警告聲明前，JPEX一直沒與該會有任何聯絡。然而，外界對JPEX曾否申牌毫不知情，此前有知情者向本報透露，證監會內部或會研究提高牌照申請透明度，惟至今未見推出改善行動。證監會發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣昨在記者會稱，公布申請名單不太恰當，以免令人誤以為相關機構已受監管及可信賴，建議投資者應採用獲批牌的平台交易。

要求分隔客戶資產 免牽連

根據牌照要求，平台以線下儲存方式持有客戶虛擬資產的保險門檻至少為50%，亦要確保客戶的虛擬資產由平台及其有聯繫實體的資產分隔出來，即使公司倒閉亦應不受牽連（見表）。

兩家持牌交易所之一的OSL數字資產平台，其母企BC科技（0863）的首席財務官胡振邦接受本報查詢稱，獲發牌的經營者須符合KYC（認識你的客戶）及AML（反洗錢）要求，亦要將客戶資產與經營者分隔，並以信託形式持有；經營者要接受合規和財務審計，並要確保平台的穩定及安全度。

持牌平台母企：

大量非合規者靠網紅拓展

胡振邦形容香港一直存在大量海外非合規數字資產平台，並透過本地支付代理進行資金存取，許多平台並無實體辦公室，而是靠網紅和傳銷等方式拓展業務。由於這些平台缺乏監管，一些金融領域的常見問題如挪用客戶資金、過度槓桿、流動性不足，甚至負責人捲款潛逃等問題時有發生。

有業界人士指今次出事的JPEX涉及金額較細，但事件曝光後，料類似事件陸續有來，涉款額恐更大，監管當局可能會更嚴格審批，以及更多數字資產交易轉向合規平台。

另一持牌交易平台HashKey Group的首席營運官翁曉奇認為，由行業角度看，當務之急是加快監管發牌進程，令持牌交易所具備競爭力，免市場出現「劣幣驅逐良幣」，令市場秩序回歸良性。