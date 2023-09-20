李家超：推投資者教育 麥萃才倡主動查虛擬交易平台

李家超昨提及，政府要確保有一個有效的監管制度，現有的發牌制度能確保受監管平台將投資者資金和公司營運資金分開，同時監管其負債能力等。他強調非常重視投資者受到充分保障，故在資訊發放方面要充分和透明，政府亦會推行投資者教育，確保公衆了解相關資產的風險和運作情况。

麥：須證財力 有外地資格較易領牌

麥萃才指出，本港虛擬交易平台較難取得相關牌照。他解釋稱，相關公司須向證監會證明有足夠資金、穩健的交易平台和一定人力，若其已在外地取得交易資格，且得到香港認可，便會較易取得牌照，但他指出，大部分交易平台未必有外地虛擬產品交易資格同時又符合財力、人力上要求，而證監會審核亦需時，故現時本港只有兩間持牌虛擬交易平台。

吳傑莊：有人見台灣廣告 以為持牌

立法會選委界議員吳傑莊在同一節目表示，他至今收到數十人求助，當中有人涉款數千萬元。吳提到，有投資者因為從台灣等地看到相關平台廣告宣傳，誤以為平台是持牌或將會成為持牌機構；他指現時有超過100間正營運但未得到相關牌照的機構，認為證監會應多宣傳。