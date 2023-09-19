有事主認對虛幣乏認知 因網紅廣告接觸JPEX

吳傑莊接30求助 料涉款逾億

現時證監會因應虛擬資產交易平台發牌制度設過渡安排，吳傑莊說，據悉有逾百間交易所正申請牌照，惟現時投資者所得資訊有限，建議證監會公布在過渡期內的平台名單。他又說，一些交易所提供極高利息吸客，涉及高風險，籲投資者慎重。另外，自證監會發警告後，JPEX用戶發現提款額度被限制至最高1000泰達幣（USDT），提幣手續費則改為999泰達幣，吳稱並不合理，惟證監會現時無明確規定手續費，僅稱按市場水平，促證監會監管手續費高昂情况。

事主「用戶B」稱，自3月起於一間OTC報讀加密貨幣課程，當中有介紹包括JPEX在內的虛幣平台，課程亦強調JPEX「已申請牌照」，投資回報好，加上有網紅和風水師推薦，故決定投資，至今已投資六位數款項。她說證監會發警告前一直未有提款，如今只希望可取回本金。事主「用戶A」稱，今年初受電視廣告、KOL等宣傳影響，亦留意到有實體店，以為可信度高而選擇透過JPEX投資。他說之前曾成功提款，手續費只需約3泰達幣，過程最長需時約半日，提款額更曾高達至六位數。