JPEX港關聯公司 持有人報住朗屏邨 公司地址共享空間 警持手令到場撲空

JPEX官網並無載列其在港營運公司或機構名稱，只提及一間名為「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」的公司。翻查ASIC資料，此公司與另一公司「JPEX Technical Support Co. Pty Ltd」為JPEX在澳洲取得牌照的兩個登記名稱，兩者均出現在證監會「無牌公司及可疑網站名單」內。

翻查公司註冊資料，「JPEX Technical Support Co. Pty Ltd」為香港註冊公司，去年4月改名為「Web3.0 Technical Support Limited」，由郭浩麟持股兼任董事，註冊辦事處地址位於長沙灣道長沙灣廣場，而郭浩麟則報住元朗朗屏邨鏡屏樓。

朗屏單位無人應門

記者昨傍晚到訪郭浩麟報住的朗屏邨單位，發現屋內烏燈黑火，無人應門，門外疑原裝有攝錄鏡頭，現已拆走，屋外水表被地氈掩蓋。記者到該座對面球場遠眺，發現屋內漆黑一片，廚房窗掛有殘舊毛巾及雨傘。有鄰居稱，昨未見警察上門，亦不清楚屋主是否郭浩麟，只知是一名中年漢，多年前與妻及兩子同住，現已甚少回來，但近年有「不同種類」的人出入，上周仍有人出入，本周則未見。

本報記者昨午亦到訪長沙灣廣場的公司地址，發現為共享工作空間；職員透露昨日曾有警員持手令到場，惟該處並沒有涉事公司，經溝通過後，警方沒有入內調查。