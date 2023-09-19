JPEX案涉款10億 拘林作6人 涉串謀詐騙 警接1408人報案

警：行動未完 或更多人被捕

除拘捕林作和陳怡及搜查其OTC外，警方昨亦先後到涉虛擬資產業務的公司「Coingaroo」、「Coiner」及「東館」搜查（見表）。警方昨回覆稱相關行動未完，不排除有更多人被捕。據悉，警方最快今日聯同證監會召開記者會交代案情。

警搜多間虛幣兌換商 拘網紅陳怡

警方商罪科昨早拘捕林作，隨後押解他到其位於中環娛樂行的OTC「林作炒幣」辦公室搜查，至中午離開，檢走4箱證物及大量現金。證監會上周三（13日）發出警告後，林作兩日後曾到警署，稱主動向警方提供線索。

在尖沙嘴和元朗均有經營OTC的陳怡亦被警方拘捕，她與另一人昨午被押往其位於尖東永安廣場的「CYOTC」（陳大怡加密幣找換店）調查及搜證，警方檢走多袋證物，包括現金、驗鈔機及電腦等。證監會上周發警告後，陳怡曾在網上連番批評證監會，包括稱「證監會全體職員一齊入獄」，又疑以「正貪會」影射證監會。

多名曾推銷JPEX的OTC包括Coingaroo和Coiner等負責人，自上周四（14日）凌晨起相繼在社交網站宣布不再公開推廣及提及任何香港未有申請牌照的交易所，而Coingaroo和Coiner部分門市昨未見營業。警方昨午4時許到Coingaroo銅鑼灣店，破門進入辦公室蒐證，店舖一度響起警鐘。昨午5時許，一批警員前往堅尼地城北街「東館」搜查，檢走一批證物。另一批警員亦於昨午5時許到尖沙嘴The One的Coiner分店搜查，至晚上約8時檢走至少兩袋現金及一袋文件。

莊思敏不在港：無收警通知

張智霖經理人：進司法程序不便回覆

除網紅外，有藝人亦捲入JPEX風波。曾在YouTube上載影片介紹使用JPEX投資可「收高息」的藝人莊思敏，昨被問到警方有否聯絡她，她稱自己不在港，沒有收到有關通知，不方便回應。曾為JPEX拍攝宣傳短片和硬照的藝人張智霖，其經理人回應稱事件暫時進入司法程序，不便回覆。

JPEX：證監不公對待 繼續營運

JPEX昨傍晚發出特別公告，稱一直願意並樂意配合不同地區政府的政策法規及牌照監管制度，亦有與證監會保持溝通，批評證監會未有實踐承諾，對JPEX不斷施以不公平對待，並去信至其合作伙伴要求解除與JPEX的合作。JPEX形容證監會手法不公平，批評證監會態度有違政府希望將香港打造為Web3.0之都的政策發展方針。JPEX稱會繼續營運，亦會繼續為用戶提供優先提幣協助。

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