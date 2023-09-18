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成立7年 舉重健力總會公司未向註冊處交報表 處方：未按時交可罰款 會方：格式問題被退回更正

【明報專訊】港協暨奧委會於今年7月向傳媒發稿，表示轄下的83個體育總會，大部分註冊名稱冠以「中國香港」，本報記者就此翻查各總會在公司註冊處的紀錄，發現有兩個屬擔保有限公司的體育總會，疑未有依法例規定按時向公司註冊處提交周年申報表和財務報表，其中中國香港舉重健力總會有限公司由2016年成立至今，從未向公司註冊處提交周年申報表和財務報表。公司註冊處表示，未有按時將相關公司文件交付公司註冊處長登記屬犯罪，最高可判罰款5萬元。

本報記者7月翻查公司註冊處資料，發現中國香港舉重健力總會有限公司的文件索引中，只有於2016年、2017年提交的法團成立表格和公司註冊證明書等文件，未見有任何周年申報表和財務報表；記者在本月再度查看，新增的只有在本月遞交的更改公司名稱通知書。資料顯示，中國香港舉重健力總會曾向康文署申請「體育資助計劃」，康文署回應稱，該會獲「整體撥款」，在最近5個財政年度中每年獲批162萬元至314萬元撥款不等。

中國香港舉重健力總會回覆本報查詢時，提到早前已將周年申報表及財務報表遞交公司註冊處，惟因格式問題，有關表格被退回要求更正，目前已與註冊會計師緊密合作更正文件，並會盡快再次提交給公司註冊處，以確保合乎法例要求。

拔河運動總會3年未遞報表

另一間為中國香港拔河運動總會有限公司，本報記者在公司註冊處發現，其最新一份周年申報表和財務報表為2019年度，即至少有3年未遞交周年申報表和財務報表。本報兩度向中國香港拔河運動總會查詢，至截稿前未收到回覆。康文署指出，該會屬接受「體育資助計劃（個別活動）」的資助「體育團體」，最近5個財政年度每年獲批3.3萬元至29萬元撥款不等。

康署：如情况嚴重 考慮停資助

康文署提到，上述兩總會已按「體育資助計劃」要求，向康文署提交財政資料，並指若有體育總會或機構逾時提交有關文件，署方會按資助協議條款扣減相應資助金；如情况嚴重，則會考慮暫停或取消發放資助金。

公司註冊處稱，不會評論個案。該處指根據《公司條例》，擔保有限公司須就每個財政年度，在該公司的申報表日期（即該公司的會計參照結束後的9個月屆滿之日）後的42日內，將周年申報表連同有關財務報表、董事報告及核數師報告交付處長登記，如有公司違反條例，該公司及其每名責任人均屬犯罪，最高可被罰款5萬元，如罪行持續，其間每日可罪款1000元。該處在2021、22年、23年（截至8月30日），向擔保有限公司分別發出298、339及314張相關傳票。

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