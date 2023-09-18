一半受資助體總未按規上載報表 霍啟剛：財政公開屬公眾期望 康署：已責成盡快跟進

明報記者 陳亦瀅

立法會體演文出界議員霍啟剛認為，體育總會受公帑資助，履行良好企業管治及財政情况公開透明，屬公眾的期望。會計界議員黃俊碩認為，康文署亦有責任向各總會取得財務報表，並須加強監管。

涉31總會 29經查詢已上載報表

有解釋網頁維護指康署知悉

自康文署上月底回覆本報查詢後，記者本月初再查核該31個總會網頁，發現有29間已陸續上載最新財務報表，餘下中國香港定向總會及中國香港壘球總會表示會在10月上載。記者以電郵向各總會查詢，部分總會回應稱，有按康文署規定上載報表，有總會則解釋其網頁做維護或更新，未能適時上載，指康文署知悉事件（見表）。

康文署2004年設體育資助計劃，向體育總會及體育機構發放資助金，供舉辦體育活動、培訓計劃和比賽。最新資料顯示，港協轄下有62間體育總會獲資助，本年度資助額由314萬至2167萬元不等。翻查立法會文件，康文署自2013/14年度起，在資助協議中加入條款，要求各總會把經審核的資助金資料上載網頁，供公眾參閱。

6間未見任何報表 涉單總冰總

本報記者7月查核各總會官網發現，其中6個未見載列任何財務報表，包括中國香港單車總會及中國香港冰球總會等；另有25個總會載列的並非最新財務報表，當中6個的最新財務報表為2019/20年度，19個的最新財務報表為2020/21年度或截至2021年度。

康文署稱，一般而言，體育總會須於該資助年度完結後，將經審核的最新資助金狀况摘要不遲於翌年第二季上載至官網，署方每年會檢視各總會網頁，如發現沒履行條款，會要求即時跟進，如確定沒上載，則會在其工作表現年中評估中扣分，若評分整體未如理想，會考慮削減其來年度資助額。該署過去5年並沒削減體育總會資助額。

康文署續指根據紀錄，受資助總會均有把資助金狀况摘要上載官網，惟經調查發現，部分因其財務資料仍在會計師核實中或網頁因正進行維護及更新，未能適時上載最新資料，已責成有關總會盡快跟進，並預計10月底或之前完成資料上載。

霍啟剛認為，體育總會受公帑資助，履行良好企業管治及財政狀况公開透明，屬市民大眾期望，亦必須遵守相關法規要求。他提到，體育總會機構管治小組會檢視各總會運作，並安排不同主題講座，提供適切建議，留意到有總會已持續改善，資訊及財政更趨公開透明，期望管治小組未來能為機構管治水平需改善的總會提供針對性的協助，確保所有總會同步提升專業化。

黃俊碩：康文需加強監管

黃俊碩認為，體育總會屬擔保有限公司，須遵守《公司條例》，而總會獲康文署資助，康文署有責任向總會取得財務報表；若有總會未適時按規定上載，固然不理想，康文署需跟進，在加強監管力度和公眾知情權方面取得平衡。

港協：尊重各體總自主運作

港協暨奧委會回應稱，尊重各體育總會或機構在日常管理上自主運作，各總會管理層有責任遵從相關法例要求，又指「機構管治小組」一直有為體育總會或機構安排管治上不同主題的講座，加深其對管治的認識和了解，提醒各會良好管治的重要。

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