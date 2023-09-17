黃金周近爆滿 賓館業：內地客愛「窮遊」

酒店加價最多六成 多未訂滿

本報從酒店預約網站搜尋十一黃金周（9月29日至10月6日）8間熱門3星至5星級酒店預訂，再與今日至下周日（9月17日至24日）比較，以銅鑼灣一間3星級酒店為例，每晚最低房價由1397元增至1591元，加幅13.9%；旺角一間4星級酒店則由每晚最低767元，加價63.6%至1255元。黃金周8間酒店訂房全數房型未爆滿，以尖沙嘴一間5星級酒店為例，9種房型中只有兩種爆滿，而上述銅鑼灣3星級酒店有9種房型，其中4種爆滿。

賓館方面，香港旅遊業賓館聯合總會創會會長李嘉龍稱，十一黃金周預訂熱烈，尤其是尖沙嘴，房價由平日每晚二三百元加至五六百元，惟疫情下約三成賓館倒閉，即使目前預訂爆滿也不比疫前。他稱現時內地旅客是「小紅書特種兵」，能省就省，「百零二百蚊（消費）已經去晒麥當勞道嗰啲景點打卡」，無助帶動本港經濟，且大部分不會留港過夜，寧在深圳及珠海住宿，會下榻香港賓館的也只住一兩晚。

業界：寧深珠過夜 無助港經濟

至於夜繽紛活動能否吸引內地客來港，另經營食肆的李嘉龍認為幫助不大，而食肆延長營業時間變相要增聘人手，「夜晚根本無客，人就請咗，客又唔夠，咪又係蝕錢」。

本報昨午3時在網站「12306」查閱高鐵班次，發現網站尚未推出10月班次，而本月29及30日、即十一黃金周首兩日，深圳北或福田來港已有三成至四成班次爆滿，廣州南來港則約兩成爆滿。香港本月30日起一連3日中秋及國慶長假，西九龍站往深圳北或福田班次約四成爆滿。