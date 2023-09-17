明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

黃金周近爆滿 賓館業：內地客愛「窮遊」

【明報專訊】政府推出「香港夜繽紛」後將迎來內地十一黃金周，本報從網上搜尋黃金周酒店預訂及房價，發現油尖旺及銅鑼灣多間酒店均比近日加價一成至六成，不過未見爆滿。反觀賓館預訂火熱，業界透露十一黃金周即使房價加約一倍，訂房率已達九成半，形容現時內地客喜好「窮遊」香港，只到「小紅書」推薦的景點打卡，不願花費住宿或消費。

酒店加價最多六成 多未訂滿

本報從酒店預約網站搜尋十一黃金周（9月29日至10月6日）8間熱門3星至5星級酒店預訂，再與今日至下周日（9月17日至24日）比較，以銅鑼灣一間3星級酒店為例，每晚最低房價由1397元增至1591元，加幅13.9%；旺角一間4星級酒店則由每晚最低767元，加價63.6%至1255元。黃金周8間酒店訂房全數房型未爆滿，以尖沙嘴一間5星級酒店為例，9種房型中只有兩種爆滿，而上述銅鑼灣3星級酒店有9種房型，其中4種爆滿。

賓館方面，香港旅遊業賓館聯合總會創會會長李嘉龍稱，十一黃金周預訂熱烈，尤其是尖沙嘴，房價由平日每晚二三百元加至五六百元，惟疫情下約三成賓館倒閉，即使目前預訂爆滿也不比疫前。他稱現時內地旅客是「小紅書特種兵」，能省就省，「百零二百蚊（消費）已經去晒麥當勞道嗰啲景點打卡」，無助帶動本港經濟，且大部分不會留港過夜，寧在深圳及珠海住宿，會下榻香港賓館的也只住一兩晚。

業界：寧深珠過夜 無助港經濟

至於夜繽紛活動能否吸引內地客來港，另經營食肆的李嘉龍認為幫助不大，而食肆延長營業時間變相要增聘人手，「夜晚根本無客，人就請咗，客又唔夠，咪又係蝕錢」。

本報昨午3時在網站「12306」查閱高鐵班次，發現網站尚未推出10月班次，而本月29及30日、即十一黃金周首兩日，深圳北或福田來港已有三成至四成班次爆滿，廣州南來港則約兩成爆滿。香港本月30日起一連3日中秋及國慶長假，西九龍站往深圳北或福田班次約四成爆滿。

相關字詞﹕高鐵 酒店 賓館 十一黃金周 香港夜繽紛

上 / 下一篇新聞