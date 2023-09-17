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主婦：深圳吃喝「好抵」 港生：推優惠未夠吸引

【明報專訊】港人北上消費的熱潮老少皆有，有定期北上的中年主婦稱會在深圳飲食後買餸返港，認為香港夜繽紛毫不吸引；有本地大學生稱深圳的便利港人消費措施不夠吸引，不足以誘使她中秋國慶假期北上遊玩。

稱夜繽紛對退休者不吸引

年過五旬的主婦張太每月均會偕半退休的丈夫到深圳消費，主要是吃喝和到超市購物，她形容深圳「食嘢好抵」，香港「不可能有優勢」，又稱夜繽紛活動對退休一輩毫不吸引，寧北上消費。她舉例，在深圳的商場中菜館吃4至5道菜只需約170元，一道黑醋松子魚在港收費過百元，內地只需60多元；她亦曾在兩地超市就同一農場出產的南瓜格價，香港售90元，內地僅售約20元。她說內地現時以「WeChat Pay HK」消費很方便，可綁定信用卡，或先在港便利店充值，已可直接在內地大型超市或食肆兌換人民幣扣帳。

21歲大學生Ariel（化名）也曾北上消費。今年6月她趁短假期與友到深圳遊玩兩日一夜。談及對深圳的印象，她說無論外賣或出行都很方便，亦較香港多元化，舉例深圳大型商場COCO Park各類商舖應有盡有，集齊年輕人喜愛的元素。

問到中秋及國慶連假會否再次北上消費，Ariel說不會，「我估計很多人會去，而且我也去過一次」。她說深圳推出的港人消費優惠不夠吸引，「內地的東西本身就較便宜，也沒有說因為一些優惠而變得更便宜，不會成為吸引我去的誘因」。

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