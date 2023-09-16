工程界：若及早建成蓄洪池 對早前暴雨幫助大

對於各水浸重災區現有防洪計劃成效，李志康稱沙頭角、摩士公園擬建的地下蓄洪池有助攔截低窪地帶雨水滲進地面。他以跑馬地為例，該區以往下大雨便水浸，但自興建地下蓄洪池後水浸不復再。至於蓄洪池所需大小，他稱視乎該區範圍而定。

至於柴灣翡翠道正興建的地下排水管，李形容屬「比較粗的雨水渠」，僅足以應付日常雨量，面臨暴雨最多只能「延遲水浸」。他說，倘在柴灣加建蓄洪池必然有幫助，但每個蓄洪池成本以億元計，需考慮整體經濟效益。他建議當局考慮協調該區的閘水及去水位，改道或將部分水流引至大潭水塘，減低水浸風險。

倡趕建城市資訊模型助判斷

李志康又建議當局短期內利用科技建設城市資訊模型，繪畫地下排水管及去水渠位置，以掌握最新形勢及作適當判斷。長遠而言，他認為當局可視乎經濟效益及優先次序，在個別地區增建蓄洪池。

現時渠務署市區「排水幹渠系統」標準為抵禦200年一遇的暴雨，而市區「排水支渠系統」及「主要鄉郊集水區防洪渠」標準則為應付50年一遇暴雨。李志康稱全球暖化加劇，政府應增加舊區渠道設計容量至應付200年一遇暴雨，與新市鎮如沙田、將軍澳等看齊。

議員：未動工應檢視配合新况

立法會新界北議員張欣宇認為政府應趁今次機會，全面檢討本港防洪設計標準，將氣候變化等因素納入考慮。他說部分進展緩慢的防洪工程早於10年前提出，既然尚未動工，當局應檢視甚至重新規劃以配合最新防洪需要，舉例北區鄉郊日後會發展成新市鎮，沒理由仍沿用鄉郊防洪標準。