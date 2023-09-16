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工程拖 柴灣黃大仙水到渠未成 沙頭角蓄洪池提出十載未動工 議員促加快

【明報專訊】香港上周極端暴雨來襲，本報翻查資料發現多個重災區包括柴灣、黃大仙、北區的防洪工程進展緩慢，部分由提出至今逾10年仍未完工。其中柴灣環翠邨附近的雨水排放系統改善工程原定前年完工，惟因承建商被清盤而延期3年。多名立法會議員批評防洪工程進展欠理想，否則或有助減輕上周嚴重水浸災情。有議員稱一般地區工程設計只需約3年，政府工程承建商清盤更是十分罕見，冀當局加快進度。本報向渠務署查詢各區防洪工程的最新進展，僅獲回覆黃大仙蓄洪池明年完成設計，未交代東區及北區進度。

明報記者 鄭啟智 區慧盈

柴灣翡翠道工程承建商清盤

工程延期3年料2025完工

本港近日連場暴雨，上周四及周五（7日及8日）黑雨期間，柴灣、黃大仙、北區均為水浸重災區。本報翻查資料，政府早年已知悉該3區容易水浸，但防洪工程進展緩慢。翻查東區區議會文件，因應2016年環翠邨及柴灣道迴旋處一帶在暴雨下嚴重水浸，渠務署2019年展開「翡翠道雨水排放系統改善工程」，以加建地下排水管及U型渠防止水浸。工程原定2021年完成，惟由於承建商被清盤，預計延至2024/25年度才完工。

議員：渠署研柴灣建蓄洪池

民建聯立法會港島東議員梁熙表示，據他了解，原承建商表現欠佳致工程滯後，疫情期間更被清盤留下「爛尾」工程，更換承建商後整體工程期有所延長。他相信工程若如期完工，本應有助減輕上周水浸。他引述渠務署稱會爭取盡快竣工，署方亦正研究在柴灣興建地下蓄洪池，以改善區內防洪能力。本身是工程師的立法會新界北議員張欣宇表示，投標承接政府工程有一定門檻，通常是具規模的「老牌子」，認為承建商清盤十分罕見，相信是個別事件。

除工程延誤，多個防洪計劃提出多年仍處於研究或設計階段。北區鄉郊上周水浸嚴重，渠務署早於2011年建議在沙頭角遊樂場興建地下蓄洪池及抽水站，並改善打鼓嶺雨水排放系統。相隔12年，當局今年才就沙頭角地下蓄洪池向立法會申請撥款興建，打鼓嶺雨水排放系統改善工程去年才向區議會介紹計劃。

上周變成澤國的黃大仙港鐵站及龍翔道一帶，以及柴灣、筲箕灣等地，渠務署分別早於2015年及2018年提出防洪改善方案，惟至今仍在規劃階段（見表）。

張欣宇：地區工程設計約3年

張欣宇表示，一般地區工程的合理設計時間為3年內，但近年本港工程普遍延誤，前期部分如測量亦然。他認為問題源於行內人手短缺、政府監管過度繁複等，期望當局改善。他又說，過去政治環境令地區工程撥款受阻，部分項目或因而延誤。立法會選委會界別議員、打鼓嶺區鄉事委員會主席陳月明估計，部分位處鄉郊的工程涉及收地、影響農地和棕地作業等，需時研究和協調。

多名地區人士亦質疑防洪工程歷時太長。北區區議會主席羅庭德稱，渠務署早於2020年表明當區沒有水浸黑點，自然不會積極推動防洪工程，冀當局檢視水浸黑點定義和名單。黃大仙區議會前副主席黎榮浩表示，渠務署早年向區議會介紹摩士公園蓄洪池時，區議會表示支持，沒有阻撓，不明白為何拖延多年仍未動工。

黃大仙蓄洪池料明年完成設計

本報向渠務署查詢各區防洪工程最新進展，僅獲回覆摩士公園蓄洪池及相關排水系統正進行詳細設計，預計明年完成，之後會向立法會申請撥款並同步招標，沒交代預計何時完工。署方暫未回應東區、北區的防洪工程進度。

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