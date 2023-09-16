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黃大仙柴灣非「水浸黑點」 工程師倡渠署更新數據

【明報專訊】上周暴雨導致黃大仙、柴灣及北區等多區嚴重水浸。根據渠務署資料，上述地區全不屬水浸黑點，本港目前僅有4個黑點，包括屬「輕微」的南區薄扶林村和油尖旺漆咸道南、屬「小程度」的大埔林村谷盆地及「中程度」的元朗新田石湖圍。有工程師稱，水浸實際地點與水浸黑點不脗合，有改善空間，建議渠務署適時更新黑點數據。

95年90黑點今剩4 石湖圍「中程度」最嚴重

渠務署1994年建立具系統的方法，識別全港水浸黑點，根據雨水排放系統排洪能力、水浸紀錄、接獲水浸投訴及相關地點的防洪標準而編製。該署每年檢視名單，一般情况下會監察約3個雨季及該地降雨量，再按改善工程成效考慮剔除黑點與否。目前水浸黑點分4等級，包括嚴重、中程度、小程度和輕微，視乎受影響面積公頃而定。據渠務署資料，本港水浸黑點由1995年的90個銳減至今年的4個。目前程度最嚴重的黑點為新田石湖圍，該區今次暴雨期間亦接獲水浸報告。

工程師學會會長李志康指出，本月的暴雨導致局部地區如柴灣及北區等嚴重水浸，「與目前的水浸黑點完全沒關係」。他認為，隨着城市發展如新增建築物及改道等影響，已改變水流，渠務署應更新水浸黑點資料，並按實際數據重新排列黑點。

翻查資料，渠務署曾稱筲箕灣、柴灣、北角及鄰近一帶低窪地區排洪能力不足，於2016、2017及2021年的暴雨期間皆廣泛水浸，預計氣候變化下水浸將更頻密及嚴重。

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