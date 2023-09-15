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話你知：「虛擬資產交易平台」暫兩公司獲牌

【明報專訊】全球炒賣虛擬資產風氣日漸盛行，本港負責監管「虛擬資產交易平台」的發牌制度今年6月1日生效，零售投資者日後可通過持牌平台參與虛擬資產交易。翻查證監會名單，證監會現時向兩間虛擬資產交易平台公司發牌，包括「OSL數字證券有限公司」及「Hash Blockchain Limited」。

證監會因應新發牌制度作過渡安排，旨在為6月1日前正在港提供虛擬資產服務，且已準備好遵守證監會準則的虛擬資產交易平台，提供合理足夠時間，以便它們申領牌照及檢視並修訂其系統與監控措施；今年6月前「在本港經營真正的業務，並設有真正的業務據點」的平台，才可繼續在明年5月底前參與過渡安排，否則違法。

OTC助現金轉虛幣入帳

證監會日前在聲明提到，JPEX透過「場外虛擬資產貨幣兌換商」（OTC）推廣服務及產品。以加密貨幣為主的虛擬資產，起初以「去中心化」特點招徠，即於包括JPEX在內的平台進行虛擬資產交易時，不受市場監管，惟投資者需承擔一定風險。

所謂OTC作為中介角色，協助投資者與虛擬資產代理商溝通或交易，向各方收取固定費用。舉例OTC會協助投資者將現金兌換成加密貨幣，再注資至虛擬資產交易平台帳戶進行交易。

相關字詞﹕場外虛擬資產貨幣兌換商 證監會 虛擬資產交易平台 綠石數字資產平台 偵查報道

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