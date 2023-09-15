JPEX稱張智霖「代言」逾年 經理人：早囑發牌前勿用肖像

稱接查詢方知 保留追究權

JPEX網站去年8月宣布張智霖成為JPEX香港區品牌大使，張有為JPEX拍攝短片及硬照。張智霖的經理人回覆本報查詢稱，在本報發送的查詢資訊中才留意到張智霖的肖像被JPEX使用中，深感無奈；經理人透露，張智霖之前收到邀請拍攝廣告，當時JPEX向他們稱在海外有註冊，亦提供證明，故他們安排去年3月拍攝，但去年5月得知JPEX「已受到證監會監管」，曾書面通知JPEX，在港取得牌照前不得使用張的肖像作任何廣告宣傳。經理人表示，絕對支持在港有牌照才能正式經營業務。

林作找換店停業 網紅下架影片

自證監會前日發警告後，按記者觀察，多個曾宣傳JPEX的網紅包括2018年於深水埗撒錢被捕的​​「幣少爺」黃鉦傑等，均將JPEX相關影片從社交平台下架，並於Instagram稱，為符法規及證監會要求不會公開推廣和提及任何香港未有申請牌照的交易所。

林作昨在Instagram表示，已和律師團隊開會討論，定將合法合規放在第一位，亦希望大家明白，他在目前情况下也損失慘重，「甚至比起一般投資者更重」；其OTC亦暫停營業至另行通知。本報記者昨曾到訪林作於中環開設的OTC辦事處，惟上址未有開門。