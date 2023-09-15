JPEX客戶稱提幣失敗 商罪科調查

限提款額改手續費 最多取1美元

自證監會前日發出警告，本報綜合多個JPEX網上「苦主群組」，不少客戶表示在平台要求提幣失敗，又或提幣要求超出交易所原承諾的8小時處理時間。記者在JPEX平台所見，提款額度被限制至最高1000泰達幣（USDT），提幣手續費改至999泰達幣，即散戶最多僅能提取約1美元。

JPEX：按證監聲明調整 緊急可填表

JPEX昨晚在官網發出最新公告，稱需視乎證監會的聲明調整業務及政策，已於昨日零時起調整USDT提幣手續費，並已成立由法律界、金融界人士組成的專案小組商討未來發展方向，待證監會回覆進一步指引；亦會按證監會回覆，逐步調整提幣手續費和開放提幣上限。JPEX又提供表格，讓有緊急需求客戶填表申請優先提幣。據有投資加密幣的人士稱，一般而言若要提幣，只需在網上虛擬資產平台以電郵驗證及約3泰達幣手續費即可完成，不需額外填寫表格。

在一個有近5000人的「苦主群組」中，有人表示提交表格後，收到自稱是JPEX專案小組的WhatsApp信息，要求客戶提交電郵、身分證明和入息證明等文件；有人報稱提交文件後收到電話，被要求先投資30%，才能提取100%。

有人交表後被索資料着投資

投資者鄭先生（化名）向本報表示，早前看到有JPEX合伙人宣傳，受高達20%年利率吸引而將資產從另一平台轉移至JPEX，共投資近200萬元；得悉證監會聲明後，曾找JPEX客服希望提幣，客服解釋平台需增加整體流動性，要暫時提高提幣手續費，待平台透過其他第三方交易平台整合資金後會再調整。本報昨午就客戶報稱提幣失敗等問題查詢JPEX，至截稿前未收到回覆。

立法會議員、民建聯財經事務發言人陳仲尼認為，證監會有必要盡快徹查，減少投資者損失；如發現任何違法行為，必須盡快執法以起警示作用，避免再有同類事件。議員吳傑莊呼籲，有興趣投資虛擬資產的市民應留意個別交易所背景和風險，或在證監會網站查詢。

協同通信集團稱與涉事JPEX無關

另外，證監會曾提到，JPEX曾宣揚與一家香港上市公司訂立業務合作。上市公司協同通信集團有限公司昨在港交所披露易發出澄清公告，稱今年6月13日曾與一間名為JPEX的英屬處女群島註冊公司訂立認購及股東協議，而該JPEX確認與證監會所警告的JPEX無關聯，有關協議亦已於6月30日失效。

明報記者 陳亦瀅 鄭律銘 施晉宇