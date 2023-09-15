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紅山74號僭建3層共1500呎 地庫延至斜坡拆擋土牆 甯漢豪：依法追究

【明報專訊】港島大潭紅山半島上周暴雨山泥傾瀉後，有獨立屋被揭發涉在底層再往地底挖掘僭建，其中74號屋戶主曾拒絕政府人員入屋視察。屋宇署昨根據法庭手令聯同土拓署人員入屋視察，發現該屋有一幢3層高僭建物，僭建面積約1500呎，有人更拆除靠近政府斜坡的部分擋土牆，把部分僭建地庫伸延至政府斜坡上。屋宇署認為有關僭建具安全風險，已指示戶主或佔用人暫時圍封。發展局長甯漢豪昨稱，政府會依法處理紅山半島僭建及非法佔用官地的情况，至於會否巡查全港私人屋苑，她強調要實事求是。

屋宇署昨回覆稱，74號屋臨海方向共有3層僭建物，最低一層為面積約8米乘9米（約775呎）的僭建地庫，靠近政府斜坡的部分擋土牆被拆除以伸延部分地庫至政府斜坡上；中間一層面積約8米乘7米（約603呎），位於原來花園平台層；最上層面積約4米乘2.6米（約112呎），可從有關屋宇的最低層室內直接進入。

有安全風險 屋署指示圍封

屋宇署表示，經考慮土力工程處意見，有關屋宇整體樓宇結構無明顯危險，但有關僭建物有安全風險。署方又表示，現首先處理山泥傾瀉引致的樓宇安全問題，其後定會嚴肅跟進相關執管工作，包括根據《建築物條例》及執法政策向相關業主採取執法行動。

翻查資料，74號屋由Future Ocean Ltd持有，公司其中一名董事與公益金公共關係委員會委員袁慧明同名。本報昨午向公益金查詢，未獲回覆。

巡查全港屋苑否 甯：要實事求是

甯漢豪昨出席「香港夜繽紛」啟動禮後向傳媒表示，就紅山半島事件，政府首要處理山泥傾瀉的斜坡及斜坡上3間獨立屋，由於已看見有僭建和非法佔用官地，政府會依法辦事，稍後更會有大規模巡查行動。

本港多個豪宅屋苑的獨立屋被指有涉及佔官地僭建情况。甯漢豪表示，政府有關執管工作向來以風險為本，希望市民包括業主守法，否則有事或政府一經發現，必定依法追究。

甘澍路僭建獨立屋 斜坡緊急維修

另外，同樣被屋宇署視察證實有僭建物的西貢甘澍路8號「東桂」D座獨立屋，本報記者所見，昨日有政府車輛和工程人員到相關斜坡緊急維修。土力工程處稱，昨天已在現場做噴漿加固工程等緊急斜坡維修工程，相關工程範圍約40米長、20米闊，若天氣情况許可，預計可於本月底完工。

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相關字詞﹕甘澍路 暴雨 僭建 法庭手令 屋宇署 紅山半島

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