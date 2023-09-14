法國指iPhone 12電磁波超標促下架 通訊局：港貨合規

通訊局回覆本報查詢稱，根據紀錄，自2014年推出香港市場的iPhone皆已獲驗證，包括iPhone 12，證明符合通訊局輻射安全要求。局方補充，本港採用國際非電離輻射防護委員會（ICNIRP）建議的「比吸收率」限值作為手提電話的安全標準，即每公斤2瓦特限值。

會否跟禁 局方：要求蘋果交資料評估

至於會否跟隨禁售，通訊局稱，將向蘋果公司了解事件及要求提供詳細資料後再評估，提醒消費者參考通訊局辦公室的網頁，選購已驗證符合輻射安全的手提電話。

新機發布會後 港官網iPhone 12已下架

蘋果公司於香港時間昨日凌晨的秋季發布會公布推出新款手機及手表後，本港官網已將iPhone 12在內的部分舊型號手機下架。

法國國家頻譜管理局（ANFR）周二（12日）表示，經實驗室模擬測試發現，用戶將iPhone 12握在手或放在口袋時，人體吸收的電磁波為每公斤5.74瓦特，超過每公斤4瓦特的歐盟標準值，要求蘋果公司自9月12日將iPhone 12從法國市場下架。

ANFR表示，周三起派員巡查，確保法國境內不再銷售iPhone 12，但相信更新軟件就能解決手機電磁波過強問題。ANFR又稱，「對於已售出的手機，蘋果必須在最短時間內採取修正措施，讓受影響手機符合規定，否則蘋果必須回收它們。」

（法新社/路透社）