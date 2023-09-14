合伙人上月赴Web3展 4講者退出 1謂有爭議

活動主辦單位為自稱「香港首個區塊鏈新聞媒體」的區塊日報（BlockDailyHK）。證監會去年7月將JPEX列入「無牌公司及可疑網站名單」。上月有份出席活動的包括JPEX全球合伙人Jeremiah Hartmann；翻查Linkedin資料，其工作經驗主要為司儀，來自澳洲悉尼，曾在部分OTC創辦人的YouTube影片被介紹為JPEX「市場部代表」、「澳洲區代言人」。據主辦單位上月上旬公布名單，原獲邀的包括投資推廣署財經金融及金融科技主管梁瀚璟、科技園公司STP Platform總監霍露明、議員邱達根、藝人陳奐仁等，但4人同月12至14日先後表明不會出席。Web3 Asia網頁其後移除相關人名，最終隱去講者名單。

邱達根：電腦商會稱承包商邀嘉賓

邱達根上月退出後回覆本報稱，最初受邀因活動在電腦通訊節場內舉行，而電腦節已舉辦多年、沒覺不妥，但嘉賓名單公布後，「有部分（同場講者）不是很有信心，如果（與他們）同台、會否信息上有誤導」，最終不出席。邱引述電腦商會負責人向他解釋，活動嘉賓由sub con（承包商）邀請。至於梁瀚璟及霍露明上月14日分別回覆本報，梁因「與其他已確認的行程衝突」，霍因「其他工作安排」。