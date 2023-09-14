3國登記名稱不一 部分列證監「可疑名單」

稱受迪拜監管 相關網站未見資料

JPEX在官網報稱取得3個國家牌照，包括美國財政部金融犯罪執法局的MSB（Money Services Business）牌照、澳洲證券與投資委員會（ASIC）頒發的營運執照、加拿大金融交易和報告分析中心的金融牌照，本報記者以「JP-EX」為關鍵字搜索，發現3國的牌照均以不同名稱登記，美國為「JP-EX Crypto Asset Bank」，澳洲分別為「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」和「JPEX Technical Support Co. Pty Ltd」，加拿大為「JP-EX Exchange Limited」；其中ASIC的兩個登記名稱，出現在本港證監會網站的「無牌公司及可疑網站名單」，惟登記地址則有別。

澳洲登記公司去年改名

證監會的「無牌公司及可疑網站名單」早於去年7月列出JPEX資料，並呼籲投資者如打算在不受規管的平台投資，務必格外謹慎。本報根據名單資料在公司註冊處搜索，發現「JPEX Technical Support Co. Pty Ltd」去年4月改名為「Web3.0 Technical Support Limited」，由郭浩麟持有，註冊辦事處地址位於荔枝角；郭浩麟同時為「CoinLedge Limited」和「每日幣研媒體有限公司」董事，後者的註冊辦事處地址與「Web3.0 Technical Support Limited」相同。

「CoinLedge Limited」網站顯示其是提供與區塊鏈技術、加密資產和新興金融科技趨勢有關新聞；「每日幣研媒體有限公司」提供不少與區塊鏈和加密貨幣有關資訊，其LinkedIn資料顯示總部分別設在香港和台灣。