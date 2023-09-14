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JPEX無牌營虛幣 證監促停推廣 本報直擊林作講座 即場邀開戶入金

【明報專訊】本港監管「虛擬資產交易平台」發牌制度今年6月生效，本報發現未獲發牌的「綠石數字資產平台」（JPEX）涉疑違規在港宣傳及經營，本報並直擊網紅林作舉辦的公開講座，席間他邀請參與者開設JPEX帳戶並即場安排將現金轉成虛擬貨幣、存入平台；另外，藝人莊思敏亦曾在社交平台上載影片介紹使用JPEX投資虛擬貨幣。證監會昨發警告聲明，稱留意到JPEX透過網紅及場外虛擬資產貨幣兌換商（OTC）積極向公眾推廣服務及產品，強調JPEX集團旗下實體沒獲證監會發牌，亦無申領在港經營虛擬資產交易平台牌照，已聯絡相關網紅及OTC，要求停止推廣JPEX及有關的服務和產品。

明報記者 鄭律銘 陳亦瀅

證監點6可疑處 稱會對違法者採行動

證監會在聲明特別指出，JPEX經營手法有眾多可疑之處（見表），並援引《打擊洗錢及恐怖分子資金條例》相關條文，說明事件嚴重，表明會對牽涉違法行為的任何人採取行動，亦告誡投資者提防不受規管的買賣虛擬資產風險。JPEX昨回應稱，法律文件準備需時，尚未遞交牌照申請，批評證監會如無意營造「友好的環境」，香港成為Web 3.0都會之路將遙遙無期。林作則向本報稱，尊重證監會看法，至於證監會有否跟他接觸「無可奉告」。

JPEX：準備需時未遞申請 林作：尊重證監看法

林作早於今年7月3日在社交平台公開表明「已經申請成為『JPEX合伙人』」，及後宣傳同月24、28及30日舉辦講座。本港記者以參與者身分報名參加其中一場講座，到場後有工作人員查問有否下載JPEX應用程式，又示意可用單張的邀請碼「jolamcrypto」獲取平台優惠。講座長約兩小時，其間林作分析各大虛擬資產交易平台優劣，推薦使用JPEX，又推薦參與者買入平台幣JPC。現場參與者亦可以優惠價購入泰達幣（USDT）。

講座稱監管增保障 「一定要發牌前入場」

講座結束後有職員開設櫃台，安排參與者「入金」到JPEX帳戶，當日約10人排隊，職員向記者示意可以現金或轉帳方式入金，最少1000港元。講座期間林作主動提及政府今年6月起要求虛擬資產交易平台須領牌，他同意政府監管可增加保障，同時呼籲「一定要喺全面規範、發牌之前，你好入場喇」，否則「你就錯失投資嘅先機」。林另在網上平台上載短片，教導使用JPEX平台。

林作昨向本報承認，他至今仍是JPEX合伙人，他透露用邀請碼開帳戶並做KYC（身分認證）後有簡單獎勵，「好少、5位數都沒有」，但他非JPEX股東。他說，本月起在中環娛樂行營運的OTC是與JPEX合作，只提供找換服務，「沒在客人的投資上獲得任何回報或手續費」，現時在研究如何回覆證監會聲明，其店運作現不受影響。

曾拍片介紹 莊思敏：暫停相關工作

藝人莊思敏7月下旬曾在YouTube上載影片，介紹使用JPEX投資虛幣可「收高息」，示範買入20萬USDT「放足一年可收16厘」，影片已移除。莊昨回覆本報電話查詢稱正在內地，暫未有證監會人員接觸她，現階段先暫停相關工作。莊亦有ＷhatsApp群組邀人以其邀請碼開戶，她說「純粹是幫一間OTC做宣傳、而這家OTC是與JPEX合作」，屬間接合作，自己非JPEX合伙人亦與JPEX沒直接聯絡。

證監會早前通函指明，今年6月前「在本港經營真正的業務並設有真正的業務據點」的平台，才可繼續在明年5月底前參與過渡安排，否則違法。不過JPEX7月回覆本報稱在港「尚未設立正式辦公室」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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