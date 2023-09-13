鯨背有傷 漁署海空搜索 團體指非重傷不宜「捕治」

漁署碼頭派傳單籲勿追鯨

漁護署昨於facebook發帖稱，從前晚拍攝所得照片發現鯨魚背部有傷，署方正努力從海空尋找鯨魚，以進一步評估其健康狀况，並與專家商討合適措施。署方再次強烈呼籲市民切勿乘船出海觀看或追蹤鯨魚，又在公眾碼頭派發傳單提醒公眾。

香港海豚保育學會副會長麥希汶稱，單靠漁護署照片未能確認鯨魚傷勢成因，但初步評估傷勢不嚴重，相信可自行痊癒，建議署方不宜干預，惟應加強監察附近有否船靠近或漁業活動，若發現船增加，應考慮設立禁船區或限速區。她強調，為保障本地長居或「過客」鯨豚，促請政府加快立法規管觀鯨。

學會：難引導離港水域

該會會長鄭家泰稱，本港相關經驗不足，除非具備周全治療和放生計劃，否則極不建議主動捕鯨治療，因過程中或令牠受驚，漁網亦可能誤傷鯨魚。至於應否引導鯨魚離開本港水域，他說外國一般只驅趕進入引水道的動物，而港島南區屬開放水域，引導有難度，希望鯨魚可自行覓路離開。

鄭稱侏儒抹香鯨棲息地遍佈全球熱帶、亞熱帶和溫帶，主要居於外海深水區，台灣間中有人目擊侏儒抹香鯨，因當地東面水域離岸不遠水深已達過千米，在本港出現則很罕見，南海也少見深海鯨豚。