見山書店地台涉非法佔用 地署：收投訴 店方指開業前已有 同有地台鄰店：未收通知

地署飭令9．29前停佔

翻查資料，見山書店不時舉辦小型分享會，中大新聞與傳播學院前院長李立峯、資深傳媒人區家麟、民主派初選案被告劉偉聰等人均曾在該店出席分享會。書店不時舉行小型音樂會、電影分享會、攝影展及藝術展覽等活動。

本報昨向地政總署查詢見山書店被指非法佔用未批租土地個案的詳情，以及有否在該區發現同類違法個案等。地政總署回覆，港島西及南區地政處早前接獲投訴，懷疑太平山街一店舖佔用政府土地，其後到場視察發現有關店舖的地台建於行人路上，佔用政府土地，遂根據《土地（雜項條文）條例》於有關地台張貼通知，飭令佔用人於本月29日前停止佔用政府土地；署方將繼續跟進個案，並採取執管行動。

見山書店在社交平台稱，接獲地政總署來信時感覺「不真實」，「原來真的會有這樣的事情發生」，亦展示部分信件內容，提及署方要求書店在本月29日前，停止不合法佔用有關土地。書店帖文提及，接獲來信後收到相識高官朋友安慰，認為政府並非針對，建議書店申請為加設的地磚向政府繳納地租。本報透過Google地圖街景模式發現，書店所在舖位門前的平台於2011年已存在。

見山書店昨午有營業，門口平台擺放了枱櫈及盆栽，店員婉拒受訪。據記者觀察，毗鄰一間畫室門前亦有一級石屎平台，放有盆栽及告示板，負責人麥小姐說該店開業約兩年，門前石級平台早已存在，未有接獲地署通知，但以往偶有地政人員「提醒」門前不可放置雜物。麥一直認為平台屬店內範圍，理應可放置店舖物品。至於會否擔心，她說有點無奈，「政府叫到，我們也會清走」。

網民：不如先處理紅山半島

不少人在見山書店帖文下留言表示難過和憤怒，有留言說，若最後要掘起地磚，希望能留一塊碎片作紀念，也有人質疑「紅山半島嗰啲叫乜嘢？政府睇唔到」。