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涵高層私隱 數碼港密檔暗網任睇 400GB數據原放共享硬碟 董事料涉人為過失

【明報專訊】數碼港電腦系統早前遭入侵，逾400GB數據昨在「暗網」（Dark Web）被公開，包括數碼港行政總裁任景信等5名高層的身分證號碼、薪金、銀行帳戶號碼、住址及電話號碼等個人資料。本報昨按有關電話號碼致電任景信，他稱「好多人都有我電話號碼」，稱要先核實記者身分再回應。有受害者稱至昨日沒接獲數碼港聯絡，擔心資料會被用作借貸。數碼港董事楊全盛稱，外泄資料主要存放在共享硬碟（shared drive），相信要調查為何共享硬碟會有敏感資料，如涉人為過失須嚴懲。

國際黑客組織Trigona將數碼港逾400GB數據放上暗網拍賣，底價30萬美元（約234萬港元），網站昨顯示資料「已泄漏」，可開啟及下載。相關資料最後更新日期為今年8月20日，其中一份人事相關的Excel文件中，約有160名數碼港員工及前員工資料，包括任景信、首席營運官鄭希穎、首席公眾使命官陳思源、首席投資官陳覺忠、項目總監余達彰。約一半資料屬「Project（計劃）」，資料夾名稱所見包括「ITB Meeting（創新科技及工業局會議）」、「Layout Plan Submission to PlanD（交予規劃署的平面圖）」，另有財務、人事、租務及金融科技資料夾。

數碼港：提供專業監察援助 受害前員工稱未獲聯絡

數碼港稱已直接聯繫可能受影響者，將提供由專業保安顧問負責的身分監察服務，事主亦可主動求助。不過，資料被公開的前員工陳先生（化名）向本報確認其在暗網被公開的資料屬實，但非最新，至昨日沒接獲數碼港聯絡，早料到資料或外泄，「但我可以做咩？我又冇證據」。他批評數碼港理應將資料加密，事後提供身分監察服務無補於事，要求事主求助亦不負責任，「其實唔知人哋會拎嚟做咩喎，最驚畀人用嚟借錢」。

楊全盛稱，外泄的資料原本主要存放在共享硬碟，最初估計性質不太敏感，對大量個人資料被公開感驚訝，「drive上面唔應該有呢啲敏感資料」，認為要檢視內部程序，「初步相信都有人為過失」。他說管理層將在明日會議向董事會交代事件詳情、原因及如何應對，不過向黑客繳交「贖金」一直不在討論之列，「畀咗都唔代表佢唔會擺出嚟」，事件肯定對數碼港形象有影響。

楊全盛：肯定損數碼港形象 交贖金從非選項

電腦安全及事故應變專家賴灼東形容事故嚴重，資料遭一覽無遺、「全世界都睇到」，擔心海外競爭對手可得知本港研究及科技等商業機密。他說Trigona利用舊的網絡漏洞入侵，質疑數碼港未有定期檢查服務器及加密。他說有電腦保安公司今年3月發現Trigona的互聯網協定地址（IP）在巴拿馬註冊，認為警方可跟進，並與IP所在地政府接洽下架該網站，否則難阻止資料外泄。

通報私隱署後逾兩周公布 數碼港：原憂引不必要恐慌

立法會議員狄志遠稱已去信創科局要求交代事故中外泄數據類型，以及政府有否審視部門安全隱患，另關注數碼港為何在通報私隱專員公署後逾兩周才公布。數碼港昨解釋，徵詢法律意見後，當時認為沒證據顯示個人資料被不當動用，不希望隨便公布以致引起不必要恐慌。數碼港強調自身屬受害者，嚴厲譴責任何形式的網絡犯罪，並配合執法部門工作，對事件可能帶來不便或關注表示遺憾。

私隱專員公署昨指已展開審查，暫接獲一宗受影響者查詢。警方稱接獲職員報案，指懷疑電腦系統被入侵，案件列作「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，由網罪科跟進。

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