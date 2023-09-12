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山泥傾瀉花園塌 西貢屋疑向下加建

【明報專訊】根據政府前日公布，經歷上周黑雨後，全港有6宗涉及需疏散居民的山泥傾瀉事故，其中一宗位於西貢甘澍路8號「東桂」D座獨立屋對開山坡，山泥傾瀉面積約50乘100米，該獨立屋大半個花園亦塌下。本報記者翻查地政資訊地圖，該獨立屋的花園伸延出私人地段的界線外，而比對屋宇署圖則，該獨立屋疑似向下加建多一層，懷疑是僭建而成。本報向屋宇署及地政總署查詢，至截稿前未獲回覆。

本報記者從屋宇署「百樓圖網」翻查甘澍路8號東桂D座獨立屋的圖則，圖則顯示該獨立屋為兩層，另設天台、停車場和花園。惟對比本報記者日前所拍攝圖片，該屋在地下一層向下多設一層，即有3層。

塌花園所在地 沒顯示曾做規劃許可申請

翻查地政總署地理資訊地圖，東桂D座的花園伸延出私人地段界線外，毗鄰就是崩塌的斜坡；根據土力工程處的斜坡資訊系統，該崩塌的斜坡由私人持有。城規會網頁顯示，倒塌花園所在的土地用途為綠化地帶，經常准許用途包括農業、燒烤、農地住用構築物等，沒顯示該位置曾進行規劃許可申請。

根據土地註冊處文件，甘澍路8號東桂D座獨立屋由「Supercom Limited」持有，於2002年以565萬元購入，至今未見有任何「釘契」情况。翻查公司註冊處資料，「Supercom Limited」由林炳禧和陳寶珍持有，二人報稱地址亦是甘澍路8號東桂D座。

警方昨表示，上周五（8日）晚上10時05分接報，甘澍路附近發生山泥傾瀉，面積達50米乘100米，土力處及屋宇署派員視察後，估計有即時危險，7名住戶需帶同兩隻狗疏散，無人受傷。多名政府人員昨中午再到該屋了解情况。

沙田白田村塌山泥 8戶疏散

另一處因山泥傾瀉而須疏散居民的地點為沙田白田村，本報記者昨早前往觀察，沿山路而上發現有多棵數米高大樹倒塌，路旁約4個山坡範圍有山泥傾瀉痕迹；附近有約7間鐵皮屋，近山頂位置一間鐵皮屋被警方圍上封鎖線，其對開10多米外斜坡疑曾塌山泥。警方稱上周五下午4時許接報，指美田路近白田村附近有大幅山泥崩塌，受影響範圍涉20米乘50米，已疏散8戶人，包括6男4女，其中一男子被送往隆亨邨社區中心，案件已交由相關部門跟進。

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