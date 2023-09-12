紅山逾20屋出界 填坡鋪草建泳池 消息：當局短期徹查 前處長憂滲漏釀觀龍樓翻版

土力工程處前處長陳健碩擔心，泳池喉管接駁位置出現滲漏，恐成1994年西環觀龍樓山泥傾瀉事件翻版，籲政府徹查。

74號屋允屋署今入屋視察

紅山政府斜坡今完成巡查

屋宇署指70及72號屋有僭建。消息人士表示，現時最重要是斜坡復修工作，會安排承建商修復72號屋對出、屬政府的斜坡，首階段會安排噴灑石屎，預計未來一兩天進行，惟需視乎天氣。至於同受波及、日前拒讓人員入內的74號屋，屋宇署昨回覆本報查詢時稱，業主同意署方人員今早入屋視察。發展局昨晚回覆查詢表示，土力工程處昨已完成巡查紅山半島山泥傾瀉地點以外的部分政府斜坡，沒發現異常情况，其餘政府斜坡今日完成巡查。

本報近距航拍 有設歐式圍欄

本報記者昨以航拍照片，對比地政總署地理資訊地圖的鳥瞰圖，發現紅山半島位於松柏徑臨海方向一帶，有逾20間獨立屋疑佔用政府土地，其中南面臨海方向，發現10間涉佔用和填平屬政府用地的斜坡，大部分鋪上植被，並設樓梯通往延伸的地段；從航拍圖片所見，有獨立屋增設歐式圍欄，將佔用範圍佈置如後花園；另有獨立屋在斜坡上方設泳池。

本報就紅山半島獨立屋的僭建、佔用政府土地的情况，昨向屋宇署和地政總署查詢，截稿前未獲回覆。

陳健碩：95%山泥傾瀉因水

對於紅山半島臨海方向有獨立屋伸延至官地，部分更位於政府斜坡上方，陳健碩指出，在斜坡頂部做工程會增加斜坡荷載，亦有可能因挖掘工程令泥土變鬆，影響斜坡安全。他表示，最擔心是位於斜坡上方興建的泳池，需要鋪設水喉供水，若喉管接駁位置滲漏，就會滲入斜坡，「香港95%的山泥傾瀉都是因水引起，例如雨水滲入山坡，亦有可能是地下水令斜坡倒塌」。他認為紅山半島的情况，有可能成為觀龍樓山泥傾瀉事件翻版。

陳又提到，政府就斜坡及其附近地下帶水管道有嚴格指引，即使紅山半島臨海斜坡的設施是獲批准興建，若未跟足指引，例如定期保養維修，亦有可能影響斜坡穩定。他解釋，1994年觀龍樓山泥傾瀉釀5死，事後發現主要原因是有喉管漏水，長期滲漏在斜坡上，故政府後來就斜坡上興建帶水喉管設施推出《監測和維修影響斜坡帶水設施工作守則》。他強調，在山坡上做工程，特別是帶水喉管的設施，必須跟足指引，從設計、施工以至維修保養都要非常小心。

倪學仁：斜坡額外承載損穩定

結構工程師倪學仁看過本報提供的相片後表示，臨海獨立屋伸延出政府土地有不少設施有填土，令原本的天然斜坡承受額外的荷載，影響穩定度；又形容70號屋是最好的例子，倒塌的就是填出來的草坪。

位於大潭白筆山道一帶的紅山半島共分4期，有256座，合共494個單位及洋房，於1990至1992年間落成。紅山半島屬城中知名豪宅，不少名人居住，包括蔡卓妍等。翻查資料，是次山泥傾瀉波及的70、72、和74號屋位於紅山半島D區，於1990年入伙。

明報記者

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