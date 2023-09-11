6宗塌泥需疏散 包括甘澍路

facebook「將軍澳主場」有人上傳圖片，顯示有獨立屋下方斜坡山泥傾瀉，大片山坡下陷，與紅山半島相似；網民指該位置為甘澍路8號。本報記者昨晚約7時到場了解，屋內沒開燈，未見警員，但發現警方在D座獨立屋門外拉起封鎖線。據了解，報案人為單位一名工人，但警員到場後無人應門，旁邊一幢樓宇佔用人拒絕離開，最終無人撤離。

陳國基：港復基本正常運作 料今上班上學無問題

政府昨召開跨部門記者會交代暴雨後善後工作。政務司長陳國基說，各部門正全速做各方面應急工作，本港整體回復基本正常運作，相信今日上班上學應無問題。

甯漢豪稱當局接到的75宗山泥傾瀉報告中有54宗已完成檢視，共19宗涉全面封路，現大部分已全面或局部解封，另有6宗涉需疏散民居，包括茶果嶺村，但前日已解封；5宗分佈在紅山半島、羅湖村、沙田白田村、清水灣甘澍路和沙田嶺，均涉較矮構築物，需撤離20多人。有60宗水浸事故已獲清理。

甯形容香港遇上「500年一遇大雨」，但無論是水浸及山泥傾瀉均情况「可控」，反映香港的渠務和斜坡管理工程「有一定底氣」。她指就氣候變化需「超前部署」，渠務署去年起已研究渠務系統因應極端天氣而需作出的安排，料明年下半年完成。

運輸及物流局長林世雄稱，截至前晚路政署修復約80條因水浸、路陷及山泥傾瀉而受損或被堵塞道路，仍有6處道路未重開，位處跑馬地、赤柱、山頂、紅磡及柴灣；運輸署緊急事故交通協調中心今早5時啓動，監察全港交通及公共運輸服務，並與營辦商及有關部門密切聯繫。

不用緊急警示？ 卓永興稱黑雨警告市民悉滂沱

被問為何不動用「緊急警示系統」，副政務司長卓永興重申，相信政府發出黑雨警告後，市民一定注意到滂沱雨勢，當時暴雨及各區水浸已有即時且廣泛報道，市民已留意及接收到關於暴雨資訊，強調並非任何自然災害或惡劣天氣都須發放該警示，每次均需按實况考慮。