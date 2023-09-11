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臨海多屋疑佔官地 測量師促全面巡查

【明報專訊】一場黑雨引發數十宗山泥傾瀉，當中大潭紅山半島發生的山泥傾瀉波及3間獨立屋，除了令地基外露，本報記者按地政總署地理資訊地圖的鳥瞰圖，發現是次發生山泥傾瀉的3間獨立屋臨海方向一帶，有不少獨立屋超出紅山半島所屬的政府地段，懷疑紅山半島一帶有更多獨立屋佔用官地。有測量師認為，政府為崩塌的斜坡做修復工程後應全面巡查，以確定是否有僭建活動；若業主拒絕清拆僭建物，相信政府會採取執管行動，例如提出檢控。

目測5屋顯眼構築物 兩間曾遭釘契

記者以肉眼見有最明顯構築物的方式，搜尋松柏徑一帶其中5間獨立屋的資料。根據土地註冊處的資料顯示，該5間獨立屋中，有兩間曾於2021年遭屋宇署「釘契」，當時屋宇署分別發出通知，提到相關的兩間獨立屋，分別在花園加建構築物，在花園、第三層和第二層加建伸建物和搭建物，而其中一間已於去年完成拆卸涉事構築物；惟按記者現時所見，在政府土地範圍仍有不少搭建物。

測量師學會建築政策小組主席何鉅業表示，根據地政總署的地理資訊地圖，標示了政府土地的界線，惟地圖顯示，受山泥傾瀉影響的獨立屋，以至附近一帶多幢獨立屋，都超出了界線，亦即位於政府土地之上興建花園及泳池等構築物，他認為政府為斜坡做復修工程後，應全面巡查，以確定是否有其他獨立屋涉僭建工程。

何鉅業說，現時亦有私人發展項目以短期租約方式，租用私人土地以外政府地以作其他用途，不過他指紅山半島屬大型發展項目，所在的土地未有按每間獨立屋再分割成多個地段，認為即使有個別業主申請在政府土地興建花園或泳池，相信政府批准的機會很低。

相關字詞﹕山泥傾瀉 紅山半島

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