紅山兩屋僭建泳池地庫拆擋土牆 屋署：72號高風險須圍封 第三間屋被拒入內視察

陳國基：僭建必究 工程師：塌泥疑關僭建

政務司長陳國基和發展局長甯漢豪昨在記者會上均強調，任何僭建行為當局必定追究。有工程師認為山泥傾瀉與懷疑僭建有關。

根據屋宇署圖網，紅山半島72號屋和74號屋屬相同設計，共有4層，另設天台，在最底層的1樓對出會有短樓梯通往游泳池；70號屋則只有3層，另附天台和在1樓位置設泳池。

72號屋僭建17米乘9米地庫 政府斜坡建池

屋宇署昨晚回覆本報查詢表示，人員視察發現，72號屋在最低一層平台，近政府斜坡位置僭建一層約17米乘9米地庫，非法拆除部分靠近斜坡的擋土牆以建造地庫的窗戶，對整體樓宇結構安全構成高度風險，須臨時圍封；該署亦發現在72號屋對出政府斜坡上有一個非法新建水池，但由於難以近距離視察，未能確定該水池結構是否連接被非法破壞的擋土牆，該署將安排進一步視察及評估該構築物對該屋的影響。

70號屋平台僭建 屋署將申手令進74號屋

毗鄰的70號屋，屋宇署亦發現最低一層平台有一個約5米乘13米僭建物，該樓層後面有一個5米乘6米僭建地庫，但整體樓宇結構沒有明顯危險，該屋毋須即時圍封，惟有關戶主或佔用人需繼續按署方指示暫時圍封臨海毗鄰斜坡的露天泳池。至於74號屋，由於戶主或佔用人拒絕該署入內視察，署方根據《建築物條例》將向法庭申請手令，要求進入該處所，以確定有否違規建築物構成危險。屋宇署稱，會聯同土力處調查上述屋宇的僭建工程是否與是次山泥傾瀉有關。

本報記者比對航拍照片，在72號屋現時泳池位置比原圖則所示疑似低了約一層，並延伸至官地；泳池與1樓中間疑加建了一層，相關範圍現時被白色可活動的圍板圍封；本報前日拍攝到圍板一度被移開，顯示圍板後有室內空間並有人在內活動。高空圖片亦顯示，74號屋在1樓對下出現懷疑僭建物。至於70號屋，記者所見，在泳池對出有構築物和樓梯，沿樓梯可走到對下一處植被，植被上放有太陽椅。翻查原圖則和地政總署地理資訊地圖，相關構築物和植被不屬原圖則設計，並且位處紅山半島地段範圍外的官地上。

甯漢豪：首階段「噴石屎」 盼穩固斜坡

甯漢豪在記者會表示，因應山泥傾瀉，地政總署會安排承建商修復，首階段會用「噴石屎」方法，希望將斜坡穩固，爭取盡快於未來數天完成，至於山泥傾瀉是否與僭建有關則未能下定論。

前土力處長料斜坡非受地下水影響

土力工程處前處長陳健碩根據相關相片分析，紅山半島斜坡發生山泥傾瀉後，未見有水滲出，估計該斜坡並非受地下水影響；他指斜坡頂部可見多條水管，部分水管仍有水流出，但難以確定是水管滲水影響斜坡，還是山泥傾瀉令水喉折斷，需深入調查才能確定。他又指相片可見70號屋對出的泳池未有下塌，「顯示其結構並非泥土支撐」，至於該構築物會否增加山體壓力，亦需詳細調查才有結果。

結構工程師倪學仁認為山泥傾瀉與懷疑僭建有關，若證實有獨立屋地庫是僭建，在建造的過程會在地面挖洞，方便將泥土挖出或搬運建築材料，下雨時會將雨水引進斜坡內，而由於地庫較排水管位置低，大量雨水進入斜坡後會引致冲刷斜坡現象，導致山泥傾瀉。

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