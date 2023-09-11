黃雨紅磡塌護土牆 黃大仙中心再水浸

警方昨早約8時接獲報案稱，紅磡佛光街遊樂場對落護土牆崩塌，相關部門到場處理，受事件影響，平治街全線封閉。警方昨晨亦接獲報案指黃大仙中心北館地下再有水浸，商場鄰近港鐵站的出入口有大量夾雜黃泥的積水，多名職員到場清理，並加設水閘以防泥水湧入商場。

港鐵昨稱，由於黃大仙站被水浸毁壞的設施復修工作需時，該站除了連接D1出入口與車站大堂的升降機已恢復服務，其他升降機及扶手電梯暫停服務；鑑於今早多數市民需上班上學，呼籲乘客盡量使用樂富或鑽石山站乘搭觀塘線。

港鐵又稱，黃大仙站個別位置包括月台仍有滲漏，呼籲乘客留意，部分月台幕門需維持打開直至完成修復，故請乘客等車時注意安全。

港島方面，柴灣連城道通往歌連臣角道的來回行車路嚴重損毁，部分路面高低起伏約半米，警方臨時封閉該路段。至昨早上7時許，一輛的士倒車期間被困坑洞，司機自行離開，並無受傷，有工人其後到場處理。