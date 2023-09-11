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要聞

石澳斷路斷糧居民自救 九旬夫婦稱災情戰後首見

【明報專訊】本港經歷百年一遇的暴雨，位於重災區港島東的石澳面對斷聯及斷路的「雙失」情况下，如同陷入孤島。當中有居於市區焦急徬徨的兄妹不斷致電懇求教會、居民會分配物資予年約90歲的父母；亦有已邁入花甲之年的居民面對一張張焦急、瀕臨崩潰的熟悉面孔，因而充當「船家」，接送居民來往石澳及柴灣。

見證本港日佔時期、年屆91歲的葉伯說：「一世都住石澳，第一次遇到這樣嚴重情况，好像回到日本侵華需徒步外出的時期。」他稱上周暴雨期間，石澳唯一陸路不但斷絕，網絡亦中斷， 即使擔心，亦求助無門。由於未明情况會持續至何時，加上年邁難以走動及撤離，眼見家中僅餘數日糧食，他當時只能與妻子及傭人「慳住食」，並一度「齋食麵」撐飽自己。

區外兒女徒焦急 多方求救

另一邊廂，葉伯居於市區的女兒得悉消息後，嘗試致電父親不果，懷着徬徨及焦急的心情，與兄長只能致電懇求當區教會及石澳居民會，盡可能贈送食糧予年邁父母。

葉伯回顧當日情况說，由於糧食緊張，教會及居民會先將物資分予獨居長者，在兒女懇求下，最終獲贈數塊麵包充飢。

雨過總會天晴，至石澳陸路昨日開通後，葉女士馬上帶兩名兒子及「紅白藍袋」，盛着不同蔬菜及麵包物資趕往雙親的家，三代終相見。

「如烏國走難」 船家義載村民

長者因年邁難撤離，惟年輕一代為生計、求學，在無選擇下只能乘船出海。66歲的繆先生上周五起，自發出動私家船載有急切外出需要的居民來往石澳和柴灣。他形容，當時如同「走難」，「好似烏克蘭，打到嚟」，一張張崩潰、焦急、驚恐的面孔在冒着東風下，乘船離家。

面對當時吹東風的海面，繆先生稱一般不會出海，但當時「叫天不應，叫地不聞」，只能自救，唯有出此下策。談到會否擔心一去不復返，他指「石澳是我家」，並指一早已計劃好，日後過身亦會委託後人將骨灰撒在石澳，只因「生為石澳人，死亦為石澳人」。

相關字詞﹕石澳 石澳道

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