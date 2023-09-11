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設施重創電箱浸壞 慈幼今續停課 教局稱逾百校損毁已搶修 10校暫停面授

【明報專訊】上周四極端暴雨襲港，翌日全港學校停課，周六及日搶修。教育局稱，截至昨午4時，當局收到共10間中小學、幼稚園和特殊學校通知，因校園受破壞，如泥水湧入操場和課室嚴重水浸，要進一步善後清理，今日未能恢復面授。位於筲箕灣柴灣道的慈幼英文學校昨向家長發信息稱，校內部分設施損毁嚴重，課室無受影響，惟部分電箱被水浸壞，令舊翼大部分房間包括校務處無電力供應，今天停課，明起至周四轉為上網課。

明報記者

慈幼英文學校，毗鄰小學慈幼學校，位於柴灣道的「長命斜」，校舍後方亦是山坡，暴雨期間水往下流，不斷湧入校園。慈幼英文學校校長杜玉燕昨向家長發信息稱，黑色暴雨下，校內部分設施損毁嚴重，舊翼大部分房間未恢復供電，已聯絡相關部門跟進處理；除校舍內需全面復修及清理，校舍外路面亦損毁嚴重，要待路政署人員緊急修葺。

慈幼部分房間未復供電

周二至四改上網課

港燈昨回應校外電纜外露情况，稱已派員到現場檢視，確認電纜等供電設備和結構沒有受損，電力供應保持正常，現場亦無即時危險。港燈昨已安排承辦商以回填物料臨時覆蓋並保護相關電纜，並以圍欄分隔，防止行人誤闖。

路面露電纜 港燈稱無損

杜玉燕接受港台訪問說，操場和圖書館等設施水浸較嚴重，過去一兩日已盡量清理；她又稱，即使已清理所有積水，但擔心有細菌滋生，需時全校消毒。

署理教育局長施俊輝昨在聯合記者會稱，收到117間學校報告校園損壞情况，已指派承辦商搶修，清理阻塞的去水渠、湧入操場的山泥、修葺漏水的伸縮縫，檢查維修受水浸影響的電掣房，協助學校恢復運作。他稱，除一間學校需要待零件付運維修損壞電力設施，其他學校維修工程昨可完成。

文錦渡未通 跨境生需改道

此外，港府昨晚接獲深圳有關當局通知，蓮塘／香園圍口岸今早7時起恢復旅客及貨運清關服務；文錦渡口岸繼續暫停，直至另行公告。所有運載鮮活食品車輛可改由蓮塘／香園圍和皇崗／落馬洲口岸進入香港。原先經文錦渡口岸的跨境學童校車可改用其他陸路口岸，主要為皇崗口岸。

鳳溪第一小學校長朱偉林稱，據他了解，北區、元朗、屯門、大埔區的小學基本上如常開學，惟有個別學校禮堂滲水，暫時停用或圍封，要繼續處理水浸或積水等善後工作。他稱，跨境生因改返學路線或稍遲回校，校方會酌情處理。

相關字詞﹕停課 幼稚園 教育局

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