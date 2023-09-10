黃家和料食肆單日失兩億生意 倡擴緊急基金資助範圍

麥美娟稱助重建家園

未提漁農以外商戶

本報向政府查詢會否設立緊急支援基金幫助受影響商戶，商務及經濟發展局稱並非負責部門，民政事務總署則着記者參考民政及青年事務局長麥美娟昨日發言。麥美娟昨提到，現時有各類應急基金，包括慈善團體和組織撥款及政府應急基金，相關部門會增加人手和彈性處理，希望受影響市民及早獲得幫助及重建家園，惟未有提及對漁農業以外商戶的支援。

灣仔摩理臣山道日式食肆「TOBU」負責人吳先生稱，開業逾3年未曾出現嚴重水浸，上周水浸水深接近小腿位置。他形容是次損失慘重，雪櫃部分醬汁及湯料壞掉，相信部分電器已浸壞，需報銷及重新購置；而清潔需時約3天，加上裝修、入貨、鋪地板及購置電器等約兩周無法做生意，預計雨災損失最少30萬元。

再裝修關兩周 食肆料失30萬

位於天樂里及摩理臣山道交界的室內設計店，經理劉先生稱開業4年未曾遇水浸，近1000呎商店水深近一呎高，電腦等電器都浸壞，「無預料雨災這麼嚴重，故無事先進行防水措施」。他預計需時兩三日才收拾完，損失仍在點算，期望政府日後改善渠道，日後即使再水浸也不會太嚴重。

黃家和預計，單是上周暴雨當日，業界損失約兩億元生意額，建議政府擴大緊急援助基金的資助範圍。他提到部分街舖水浸嚴重，食肆牆身及電源位置等遭破壞需維修及翻新；部分食肆由於停電，雪櫃無法運作下食材變壞。他認為政府應改善危機處理機制，舉例善用科技定時通知市民及商戶當刻風險，讓社會實時採取應變措施。

廠商會會長史立德稱，暴雨及水浸突如其來，估計商戶損失以商場或街舖為主，但相信為數不多。他認為當局最重要是盡快恢復社區運作，包括清理塌樹或山泥傾瀉造成的堵塞等，令商戶可盡快恢復營商。至於應否資助商戶復修，他認為大部分商戶都有買保險，理賠問題不大，惟若小商戶有特殊困難，亦期望當局能盡力資助補貼。