黃大仙中心地庫「重現」 商戶嘆消防設備亦浸壞

滿地泥濘 領展：復業期未定

受影響商戶昨每人獲派一對雨靴前往地庫查看情况。美容、健康及個人護理產品店「美康」的負責人鄭小姐見到店舖狀况後眉頭深鎖，記者問及情况時，她搖頭稱店內大量貨品浸毁，消防設備亦損壞，損失金額無法估計，「都沒辦法，這個是天災，大家都預料不到」。她透露正與領展商討賠償及保險申索事宜。

領展表示，由於現場環境尚未完全清理，仍有安全風險，現時只限相關商戶及工作人員進出。

在黃大仙生活逾20年的居民楊女士稱心痛地庫一片狼藉，「我們星期三才在這裏的餐廳吃飯，一夜之間就變成這樣，10號風球都沒試過這麼厲害」。

記者昨早所見，黃大仙中心北館地庫積水大致抽走，現場滿地泥濘。被淹的「牛奶冰室」重見天日，部分商店的防盜閘門被冲開，貨物散落一地。現場約10多名佩戴頭盔、穿雨靴及戴手套的清潔工人，手持鐵鏟、大型水桶及掃把等工具進入地庫清理；另有工人用白布遮擋上一層的玻璃圍欄，避免市民直接看到地庫。